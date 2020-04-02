Украинский политолог пришел на эфир в кожаной маске от «коронавируса»

Киев, 2 апреля. Украинский политолог Вадим Карасев пришел в студию телеканала NewsOne в крайне необычной маске от коронавируса, которая внешне напоминает аксессуар из секс-шопа для любителей БДСМ.

Маска сделана из кожи, имеет молнию, с помощью которой ее можно расстегнуть, но при этом внутренняя сторона не отделана марлей, которая могла бы служить фильтром от вирусов. А наличие отверстий в маске и вовсе делает ее бессмысленной с точки зрения защиты.

Сам политолог, впрочем, так не считает. Он утверждает, что носит маску, которую ему под заказ сшила дизайнер Елена Голец, чтобы не заразиться, а необычный вид аксессуара — это попытка сделать его более стильным.

«Это уже элемент культуры, маски, дизайнеры работают над тем, чтобы мы более культурно и модно переносили все эти тяготы и лишения», — пояснил Карасев.

Наряд политолога тут же высмеяли как его коллеги, так и обычные украинцы. Политолог Корнилов отметил, что ему страшно предположить, в каком секс-шопе Карасев купил «садо-маску» и от чего она на самом деле защищает. Жительница Украины Светлана сравнила пожилого гостя NewsOne с обвешанным черепами готом, а Татьяна посоветовала «хлопцу» заглянуть в зеркало, а затем в свой паспорт.

Напомним, что накануне в Киеве из-под карантина сбежало 60 украинцев, которых изолировали после их поездки на Бали. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что к беглецам может быть предъявлено обвинение по уголовной статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», если среди них окажутся зараженные. Данная статья предусматривает наказание в виде ареста и содержания под стражей до трех лет.

Как сообщает Ura.ru, президент Украины Владимир Зеленский сравнил эпидемию коронавируса с чернобыльской катастрофой. Он напомнил, что тогда в день аварии люди тоже собирались на улице и ни у кого сперва не было страха, поскольку радиация, как и коронавирус, невидима.