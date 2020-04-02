Правительство РФ выделит 500 млн рублей застрявшим за рубежом россиянам

Москва, 2 апреля. Правительство РФ выделит 500 млн рублей для помощи россиянам, которые застряли за границей из-за закрытия границ в связи с коронавирусом. Об этом сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что оставшиеся за рубежом россияне оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса. Российские ведомства проводят серьезную работу для их скорейшего возвращения на родину.

«Мы также выделим полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые находятся сейчас за пределами страны», — сообщил Мишустин на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул, что средства прежде всего пойдут на оплату их временного проживания на территории иностранных государств, не все туристы могут позволить себе оплатить жилье, сообщает НСН. Также при необходимости будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом, пишет Пятый канал.

Премьер дал поручение МИД РФ, Минтрансу и Росавиации составить график возвращения на родину, чтобы россияне точно знали, когда смогут вернуться, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным МИД РФ, более 25 тысяч россиян желают вернуться из-за рубежа в Россию на фоне пандемии коронавируса в мире. МИД РФ активно работает над вопросом возвращения на родину россиян, которые в настоящее время находятся за рубежом по тем или иным причинам. Ведомство планирует организовать авиарейсы для доставки российских граждан в Россию.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что граждане РФ, не успевшие покинуть шенгенскую зону до закрытия границ в связи с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз.