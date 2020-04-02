В ДНР уверены, что возобновление боев в Донбассе обострит угрозу коронавируса в мире

Бесконечное нарушение перемирия со стороны Украины происходит на фоне призывов к глобальному миру со стороны ООН, Германии, Франции и всех лидеров на международной арене. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Количество обстрелов

Двое мирных жителей погибли, 11 получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республики в течение минувшего месяца. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, с 1 марта по 1 апреля 2020 года украинская армия нарушила режим прекращения огня 466 раз. В ДНР в результате атак Вооруженных сил Украины было повреждено 114 зданий.

«Выпущено 3756 боеприпасов общей массой 22,5 тонн, или 397 ящиков», — сообщили в СЦКК.

На фоне призывов о мире

Как отметил Александр Куренков, Украина продолжает обстрелы территории Донецкой Народной Республики и многочисленные провокации с использованием тяжелого вооружения.

«Только за март ВСУ нарушили режим прекращения огня 466 раз, было повреждено 114 зданий, двое мирных граждан погибли, 11 получили ранения. Обстрелы продолжаются и в апреле. Все это происходит на фоне призывов к глобальному миру со стороны ООН, Германии, Франции и всех лидеров на международной арене», — пояснил Александр Куренков.

По словам политика ДНР, то, что Киев игнорирует призывы мирового сообщества, говорит о нежизнеспособности украинской власти, и о нежелании праворадикальных украинских группировок вернуть мир в Донбасс. Сегодня на фоне глобальной эпидемиологической угрозы такое поведение украинских властей можно расценивать как полноценный вызов всей системе мировой безопасности.

«Поведение украинских политиков и вооруженных формирований чревато обострением эпидемиологической угрозы в Европе и во всем мире. Считаю, что международная общественность должна предельно жестко пресекать все агрессивные действия Киева и поднимать вопрос урегулирования конфликта в Донбассе на уровне всех ведущих международных организаций», — заключил Александр Куренков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.