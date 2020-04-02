Массовое производство высокоточных тест-систем на коронавирус развернут за две недели

Москва, 2 апреля. В России планируют за две недели развернуть выпуск новых высокоточных тест-систем для определения коронавируса. К маю специалисты планируют выпускать такое количество нового реагента, чтобы можно было проводить до 170 тысяч анализов в неделю. Об этом рассказала руководитель референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций дыхательных путей Светлана Яцышина.

31 марта Роспотребнадзор сообщил о создании нового набора реагентов под названием «АмплиСенс CoV-Bat-Fl», которые могут точно диагностировать наличие опасной китайской инфекции. По словам Яцышиной, тесты будут создаваться на производственных мощностях ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Набор реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» отличается возможностью обнаруживать не только SARS-родственные коронавирусы SARS-Cov, SARS-Cov-2, но и коронавирус MERS-CoV», — сообщила она.

Новые тест-системы прошли все необходимые клинические испытания. По словам специалистов, они полностью соответствуют всем современным европейским требованиям. Отмечается, что проведение массового тестирования является залогом успешного противодействия дальнейшему распространению инфекции, передает «Парламентская газета».

«Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов», — заявили в Роспотребнадзоре.

Специалисты подчеркнули, что появление новой тест-системы в арсенале дало еще один эффективный инструмент врачам в борьбе с пандемией опасной китайской инфекции. Яцышина также заявила, что российские ученые продолжают заниматься разработкой прототипа вакцины и схем эффективной терапии коронавируса.