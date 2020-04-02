Поэт Шабров рассказал, как опухшая Бабкина пришла на творческую встречу с температурой

Москва, 2 апреля. Российская эстрадная исполнительница Надежда Бабкина держит свое слово и готова прийти на мероприятие, даже если заболела. Об этом рассказал поэт-песенник Михаил Шабров.

Автор подчеркивает, что ценит в людях профессионализм и личностные качества. Так, он однажды не выпустил на сцену за нарушение договоренностей певицу Ирину Мирошниченко.

«Однажды Ирина Мирошниченко на 40 минут опоздала на мой сборный концерт. Я заплатил ей гонорар, но на сцену не пустил», — вспомнил Шабров.

В противоположность ей поэт приводит пример Надежду Бабкину. Артистка готова сдержать слово, даже если заболела, передает издание «Дни.ру».

«Надежда Бабкина как-то примчалась в «Литературное кафе» (был такой проект), когда к нам внучка Шолом-Алейхема (еврейский писатель российского происхождения. — Прим. ФАН) приехала. Надя заболела в этот день, но все-таки с высокой температурой, вся опухшая нашла силы поучаствовать в мероприятии», — пояснил автор песен.

Ранее Бабкина рассказала, как застала своего супруга с другой женщиной, будучи на девятом месяце беременности. Однако артистка нашла в себе силы пережить это, чтобы дать жизнь ребенку, передает телеканал «360».