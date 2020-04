Боевик из Идлиба рассказал, как попал на войну в Ливию

Ливийская национальная армия (ЛНА) допросила пленного сирийского боевика из Идлиба о том, почему он отправился воевать в Ливию на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и каким образом попал в Северную Африку.

Сирийский наемник был захвачен 128-м пехотным батальоном ЛНА 25 марта. Ему 23 года, он является выходцем из группировки «Хайат тахрир аш-Шам». В Ливию попал в числе второй волны наемников, отправленных Турцией.

По словам пленного сирийского наемника, брат пришел к нему утром и соблазнил деньгами, но не дал их на руки. После этого они вместе поехали к точке сбора наемников в Джандарис — по словам боевика, там к тому моменту было уже более 1500 сирийцев, готовящихся к отправке в Ливию.

Captured #GNA Syrian mercenary

Name: Ibrahim Mohammed Darwish

Nationally: Syrian

Age: 23

Faction: Al-Nusra Front ( #AlQaeda )

Captured in : transport military base on airport road #Tripoli.

500 Syrian died in #Libya.

From the 2nd wave of mercenaries sent by #Turkey.

Viva #LNA pic.twitter.com/J1s1JUiW0H