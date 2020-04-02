Боевик из Идлиба рассказал, как попал на войну в Ливию

Ливийская национальная армия (ЛНА) допросила пленного сирийского боевика из Идлиба о том, почему он отправился воевать в Ливию на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и каким образом попал в Северную Африку.

Сирийский наемник был захвачен 128-м пехотным батальоном ЛНА 25 марта. Ему 23 года, он является выходцем из группировки «Хайат тахрир аш-Шам». В Ливию попал в числе второй волны наемников, отправленных Турцией.

«Я был в Сирии в лагере Дейр-Хасан. Мой двоюродный брат Билал Даруеш позвонил мне и спросил, хочу ли я поехать в Ливию. Я сказал ему, что подумаю об этом, и он предложил мне 2000 долларов. Я размышлял около недели и потом ответил, что, возможно, не поеду — я не хотел приехать в Ливию», — рассказывает сириец.

По словам пленного сирийского наемника, брат пришел к нему утром и соблазнил деньгами, но не дал их на руки. После этого они вместе поехали к точке сбора наемников в Джандарис — по словам боевика, там к тому моменту было уже более 1500 сирийцев, готовящихся к отправке в Ливию.

Captured #GNA Syrian mercenary

Name: Ibrahim Mohammed Darwish

Nationally: Syrian

Age: 23

Faction: Al-Nusra Front ( #AlQaeda )

Captured in : transport military base on airport road #Tripoli.

500 Syrian died in #Libya.

From the 2nd wave of mercenaries sent by #Turkey.

Viva #LNA pic.twitter.com/J1s1JUiW0H — M.LNA (@LNA2019M) March 26, 2020

«Мы пробыли там около 13 дней, а затем отправились в турецкий аэропорт и прилетели в Ливию», — утверждает сирийский наемник.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что на границе Сирии с Турцией организованы специальные центры, где Турция вербует сирийских боевиков и тренирует их для дальнейшей отправки в Ливию. Каждому из потенциальных наемников было обещано ежемесячное денежное довольствие в размере 2,5 тысячи долларов США, отчисляемых из кармана простых ливийцев.

Арабское издание Afrigate news сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал выдать турецкое гражданство террористам, прибывшим в Триполи из сирийской провинции Идлиб — таким образом он якобы должен был бы оградить боевиков от последующих обвинений в терроризме.

Отметим, несмотря на действующий режим прекращения огня, иностранные наемники в Ливии не только подвергают обстрелу мирные кварталы с гражданским населением, но также занимаются мародерством и похищением людей с целью выкупа и продажи пленников на невольничьих рынках.