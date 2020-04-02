ЕС усилил давление на Крым после помощи российской помощи Италии

Москва, 2 апреля. Охватившая весь мир пандемия коронавируса не помешала Евросоюзу продолжать политические склоки с Россией.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете продажи земли иностранцам в Крыму, Астраханской и Калининградской областях, на что тут же отреагировали в Брюсселе.

Руководство ЕС сочло действия Москвы «принудительной интеграцией полуострова», хотя на деле регион уже давно интегрирован в Россию и является неотъемлемой ее частью.

При этом европейские чиновники ни разу не обмолвились о двух других российских областях, где действует аналогичный запрет. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров назвал бессмысленной риторику ЕС, поскольку России не требуется одобрений со стороны, чтобы управлять своими территориями.

«Честно говоря, эти упреки в наш адрес в виде постоянных комментариев российских законов и прочего в этом духе вызывают вопросы. Например, с какого перепуга Евросоюз нам диктует, что мы должны делать на своей территории?» — отметил он в разговоре с «Экономикой сегодня».

Не исключено, что этот выпад является болезненной реакцией на улучшение отношений к России в Европе. Среди членов ЕС в последние годы все чаще слышатся призывы прекратить бесперспективное противостояние с Россией, все чаще европейские делегации ездят в Крым, несмотря на протесты Киева и Брюсселя. А некоторые страны, вроде Италии, стали открыто критиковать Евросоюз, который, в отличие от России, не протянул руку помощи во время вспышки коронавируса. Накануне в итальянском парламенте демонстративно сняли флаг ЕС и повесили на его место итальянский.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.