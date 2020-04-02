Украинский эксперт назвал ситуацию с COVID-19 в стране безумием

Киев, 2 апреля. Более 800 человек на Украине заразились коронавирусом, за сутки зафиксировано 135 новых случаев заболевания. За последний день от вируса 13 человек выздоровели, 20 скончались.

Отмечается, что самое большое число больных зарегистрировано в Киеве (160 случаев), Черновицкой области (143 случая) и Тернопольской области (106 случаев). Как рассказал директор Института трансформации общества в Киеве Олег Соскин, на Украину из разных стран в марте вернулись 135-150 тысяч граждан страны.

Как уточнил специалист, среди них было достаточное количество носителей коронавируса.

«И это было серьезным толчком для запуска цепной реакции по возникновению очагов заражения в разных областях, прежде всего в Западной Украине — туда вернулись из Италии, из других стран с серьезной эпидемией этой болезни», — подчеркнул Соскин.

Как передает радио Sputnik, ситуацию с COVID-19 в стране эксперт назвал безумием.

«Система медицины Украины, мягко говоря, разрушена. В крупных городах, по сути, нет подготовленного медперсонала, технически оснащенных инфекционных больниц. Оказалось, что нет своих тест-систем по распознаванию вируса», — уточнил он.

Ранее врачи киевской больницы отказались госпитализировать пациента в тяжелом состоянии с подтвержденным коронавирусом. Мужчина контактировал с зараженной коронавирусом матерью, после чего находился в самоизоляции под круглосуточным наблюдением врачей. Анализы показали положительный результат на коронавирус. Вскоре состояние больного ухудшилось, было принято решение доставить его в больницу. Однако пациента не смогли госпитализировать, потому что у медиков скорой помощи не было средств индивидуальной защиты. Кроме того, врач инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 отказал пациенту в госпитализации. Пациент в тяжелом состоянии снова доставлен домой на самоизоляцию.