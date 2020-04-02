Доктор Зайцев назвал причину «странных» смертей пациентов с коронавирусом в Италии

Москва, 2 апреля. «Странные» случаи гибели пожилых пациентов с коронавирусом в Италии могут являться следствием абсцедирующей пневмонии. Об этом заявил врач отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ранее стало известно в охваченной эпидемией коронавируса итальянской Ломбардии фиксируются странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пожилых людей. В частности, в городе Громо зарегистрировано несколько случаев, когда люди с коронавирусом просто засыпали и не просыпались. При этом серьезных симптомов болезни у них не проявлялось.

По словам Зайцева, при заражении коронавирусной инфекцией симптоматика и общая картина болезни схожа с бронхолегочным воспалением, передает «НьюИнформ».

«Это трахеит, бронхит и пневмония. При последней есть симптом выраженной интоксикации, когда человека трясет, лихорадит, и он, в том числе, очень сильно слабеет. Эта слабость может также сопровождаться сонливостью, апатией, то есть человек, по сути, спит. Вероятно, это состояние (глубокий сон и последующая смерть пациента. — Прим. ФАН) связно с выраженной легочной интоксикацией», — пояснил эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 937 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 47 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.