В Ингушетии юнармейцы сшили защитные маски врачам и волонтерам

Магас, 2 апреля. Юнармейцы Ингушетии на самоизоляции шьют защитные средства для местных врачей и волонтеров. За день ребята сшили 200 масок по технологиям советских времен, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе движения.

Маски сшили из самого доступного сейчас материала — марли. В отличие от синтетических, марлевые маски можно стирать, отпаривать и использовать снова.

«В Интернете масса инструкций по изготовлению масок. Мы взяли за основу одну их них. Только сделали не 6-ти, а 8-мислойные повязки, — рассказала начальник регионального штаба Юнармии Мадина Богатырева. — Решили: чем больше слоев, тем лучше. У такой маски масса плюсов: ее можно стирать или обрабатывать в дезинфицирующем растворе. В классической медицине всегда считалось, что маска служит еще лучше после четырех стирок».

200 масок в сутки — это практически темп работы профессионального мини-швейного цеха, с гордостью отмечают в Юнармии.

«На каждую маску в среднем уходило по 20 минут, — поделилась впечатлениями Амина Цечоева, участница движения. — Пошив повязки не требует каких-то особых навыков или сложных замеров. Достаточно уметь держать в руках нитку с иголкой. И мы справились. Это только первый опыт. Обязательно продолжим помогать докторам — тем, кто сейчас работает без перерыва и выходных с одной единственной целью — сохранить наше здоровье!».

Посылка пройдет необходимую стерилизацию в Минздраве, затем ее отправят по месту назначения.

«У юных участников Движения не стоит вопрос чем заняться дома на карантине, — говорит лидер Юнармии Роман Романенко. — Ответ очевиден: быть полезным и внести свой вклад в борьбе с нашим общим врагом — COVID-19».

В пресс-службе добавляют, что в связи с карантинными мерами «Юнармия» перенесла всю активность в Интернет: для ребят организованы кибер-турнир, юнармейский челлендж, онлайн-экскурсии по мировым музеям и виртуальные путешествия по малоизвестным городом России.