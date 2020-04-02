Посол ЕС рассказал об отмене штрафов для оставшихся в шенгенской зоне россиян

Москва, 2 апреля. Граждане РФ, не успевшие покинуть Шенгенскую зону до закрытия границ в связи с коронавирусом, могут продлить срок действия краткосрочных виз. Об этом сообщил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Посол напомнил, что временное ограничение на въезд в Шенгенскую зону действует 30 дней с 16 марта. Его продление будет зависеть от дальнейшего развития ситуации, подчеркнул Эдерер.

«Что касается туристов, в том числе из России, которые находятся в ЕС и не могут выехать до окончания срока действия краткосрочной визы, то страны-члены могут продлить срок действия визы на срок до 90 дней», — сообщил посол ЕС в комментарии РИА Новости.

Эдерер добавил, что страны ЕС будут выдавать долгосрочные визы или разрешения на временное проживание туристам с краткосрочной визой, но имеющим право на безвизовый въезд. Посол ЕС отметил, что в данной ситуации никаких штрафов за нарушение порядка пребывания в Шенгенской зоне не предусмотрено. Кроме того, это не будет учитываться при последующих обращениях за шенгенской визой.

«Большинство россиян сейчас пытаются воспользоваться теми рейсами, которые организовывает государство совместно с «Аэрофлотом». И те, кто хотел уехать до истечения срока визы, уже сделали это», — добавил дипломат.

По данным МИД РФ, более 25 тысяч россиян желают вернуться из-за рубежа в Россию на фоне пандемии коронавируса в мире. МИД РФ активно работает над вопросом возвращения на родину россиян, которые в настоящее время находятся за рубежом по тем или иным причинам. Ведомство планирует организовать авиарейсы для доставки российских граждан в Россию.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По данным на 2 апреля, в мире зарегистрировано более 950 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 48 тысяч человек скончались. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.