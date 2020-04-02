Донбасс сегодня: в армии Украины начались бунты, бойцы ВСУ расстреливают командиров

Донбасс, 2 апреля. В ходе минометного обстрела ЛНР погибла мирная жительница. В Луганской области люди отравились химическими реагентами ВСУ. Бойцы украинской армии расстреливают командиров и призывают к бунтам. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Подразделения армии Украины за сутки обстреляли народные республики Донбасса 25 раз. В ЛНР от полученных ранений умерла жительница Голубовского 1940 года рождения. Огонь по республике велся из 120-мм минометов и пушек боевых машин пехоты. В поселке Фрунзе поврежден жилой дом.

В ДНР из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и противотанковых комплексов обстреляны Зайцево, Горловка, Донецк, Коминтерново и другие населенные пункты. Зафиксированы повреждения трех домов и действующей школы в Старомихайловке. Киевские силовики также активно применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Ситуация в подразделениях ВСУ на донецком направлении

Разведка донецкого армейского корпуса сообщает о состоянии дел в подразделениях противника в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В 58-й мотопехотной бригаде вблизи поселка Новгородское города Дзержинска (горловское направление) приступила к работе комиссия из состава сотрудников СБУ и военной полиции, которая расследует факт неподчинения командованию группы военнослужащих. Группа бойцов в количестве 14 человек под руководством старшего сержанта Тарасенко призывает не выполнять указания командования до тех пор, пока в бригаде не будет налажено снабжение продуктовым и вещевым довольствием, а также пока не будут озвучены сроки ротации и предоставления положенных отпусков.

В районе Красногоровки к западу от Донецка рядовой из 28-й механизированной бригады выстрелил из автомата в командира взвода, в результате чего тот скончался. Преступник находился в состоянии алкогольного опьянения и сейчас задержан сослуживцами. Данный факт утаивается от штаба ОТГ «Восток». В частях ВСУ предприняты новые меры по противодействию распространению коронавируса. Все воинские части приведены на казарменное положение, а вблизи частей открываются палаточные городки, в которые попадают военнослужащие с симптомами заболевания COVID-19.

Разведке ДНР стало известно о том, что в городской больнице Мариуполя №8 медицинский персонал в полном составе написал заявления об увольнении. Стоит отметить, что в больнице острая нехватка коек по причине того, что 200 из них заняты больными военнослужащими с подозрением на коронавирус. Медицинские работники не обеспечены средствами защиты и тестами на выявление вируса.

В Луганской области подрались нацгвардейцы и военнослужащие ВСУ

Защитники ЛНР сообщают, что вблизи Новолуганского произошел конфликт между бойцами Национальной гвардии и военнослужащими 59-й мотопехотной бригады армии Украины. Нацгвардейцы обвинили бригадного командира в воровстве премиальных за службу на передовой. Солдаты части начали защищать своего комбрига. В результате драки трое служащих Нацгвардии и четверо бойцов ВСУ с травмами попали в больницу.

Мирные жители Луганской области отравились химреагентами ВСУ

По информации оборонного ведомства ЛНР, девять мирных граждан и один боец 59-й бригады ВСУ попали в больницу с тяжелейшим отравлением химическими веществами, которыми бойцы обрабатывают военную технику. Санобработку проводят подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Пострадавший военнослужащий отправлен в госпиталь в Часов Яре, местные жители лечатся в больнице Светлодарска.