Доктор Мясников рассказал, чем опасен коронавирус для детей

Москва, 2 апреля. Коронавирусная инфекция опасна не только для взрослых, но и для детей. Об этом рассказал российский телеведущий и врач Александр Мясников.

Он добавил, что дети реже болеют коронавирусом. По мнению врача, детям просто «везет», так как у них еще нет рецепторов, через которые инфекция проникает в легкие. При этом они являются переносчиками коронавирусной инфекции.

«Я скажу только то, что вы сказали: риск минимальный, но он есть. Дети действительно болеют, это скорее исключение, чем правило», — пояснил Мясников.

Он добавил, что у ребенка с коронавирусом может и не быть симптомов, однако он остается переносчиком. Поэтому, как объяснил Александр Мясников, нужно обязательно соблюдать режимы карантина и самоизоляции. Телеведущий считает, что некоторые не прислушиваются к рекомендациям, поэтому стоит ввести жесткие штрафы за нарушение.

«Проверено по другим странам. У меня родственники сейчас по Европам сидят в карантине. И все равно, даже там [заражения] есть. А уж наши-то безалаберные — что вы от них хотите», — цитирует «Царьград» слова Мясникова.

Одновременное заболевание коронавирусной инфекцией и гриппом может быть особо опасно для самого больного и окружающих. Как рассказал доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев, грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирусная инфекция COVID-19 — нижние.

Последние данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф, напоминает «Взгляд».