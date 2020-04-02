В РПЦ рассказали, как будут проходить богослужения на Пасху в случае введения ЧС

Красногорск, 2 апреля. В случае введения чрезвычайной ситуации в России, священники будут служить на Пасху в пустых храмах, а потом пойдут причащать верующих по домам. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска, популярный православный блогер Павел Островский.

«Насколько мне известно, запрета богослужений на Пасху в православных храмах не будет. Священники, как врачи, военнослужащие, журналисты федеральных СМИ, будут исполнять свои обязанности», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, для верующих деятельность священнослужителей точно так же жизненно необходима, как и, например, работа врачей и полицейских для всего общества.

«В самом крайнем случае священники будут служить в пустых храмах. А потом пойдут причащать людей по домам, чем занимались во все времена. Наверно при этом будут даны какие-то специальные инструкции. Даже, скорее всего, храмы будут закрыты для прихожан», — предположил о.Павел Островский.

Церковь подчиняется тем законам государства, которые не противоречат православному вероучению, отметил клирик. А поскольку нынешние требования направлены на благо народа, то РПЦ не может игнорировать их.

«Поэтому священноначалие просто призывает людей подчиниться действиям светской власти. В противном случае, это будет означать, что мы призываем людей к гражданскому неповиновению. Но общество и так сейчас напряжено, зачем же мы будем вносить в него раскол, тем более, когда идет Великий пост», — заявил священник.

По мнению настоятеля, даже если богослужения в храмах на Пасху будут проводить только священники, это никак не повлияет на суть Праздника.

«Воскресение Христово произошло почти две тысячи лет назад. Хочу всем напомнить — Гроб Господень пуст. В зависимости от того, как будет разворачиваться эпидемиологическая ситуация, мы и будем поступать. Для православных главное — это причастие, через которое мы соединяем себя со Христом. А в причастии мы не будем никому отказывать», — заверил о. Павел.

По его словам, в истории подобное уже бывало.

«Во времена тяжелых эпидемий и ранее вводились ограничения на богослужения. А вот священники, которые являются воинами Христовыми, должны в случае необходимости рисковать жизнью ради окормления паствы. Точно так же, как врачи рискуют жизнями, чтобы излечить больных», — резюмировал собеседник ФАН.

29 марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться по домам, в уединении. По его словам, он никогда бы не обратился к прихожанам с такой просьбой, если бы не «удивительный, святой пример» преподобной Марии, которая провела в пустыне 47 лет и при этом постилась.

Патриарх Кирилл также напомнил, что Русская православная церковь призывает людей строго соблюдать санитарные предписания властей. По его словам, граждане России еще не в полной мере осознают серьезность ситуации, в то время как в других странах последствия коронавируса крайне тяжелые.