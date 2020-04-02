Лукашенко опасается, что коронавирус могут использовать для передела мира без войны

Минск, 2 апреля. Глобальные игроки могут воспользоваться эпидемией коронавирусной инфекции для передела мира без войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего эпидемию коронавируса «войной с невидимым врагом». По мнению президента Белоруссии, глобальные игроки могут использовать нынешний кризис для передела мира без войны.

«А не кажется ли, что сильные мира сего без войны, через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» — задался вопросом белорусский лидер.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 937 тысяч человек. От коронавируса погибло более 47 тысяч человек.

При этом власти Белоруссии считают ситуацию с распространением коронавируса «управляемой», поэтому не предпринимают жестких ограничительных мер. В Республики продолжают работать рестораны, фитнес-центры и салоны красоты, в школах продолжаются занятия. Кроме того, белорусская авиакомпания «Белавиа» продолжает выполнять международные рейсы.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.