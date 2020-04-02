Эксперты дали новые рекомендации по безопасной дистанции между людьми при коронавирусе

Москва, 2 апреля. Рекомендуемая дистанция между людьми должна быть увеличена на несколько метров. Об этом заявила ученый из Массачусетского технологического института Лидия Буруиба.

По ее мнению, при чихании частицы биологической жидкости разлетаются на расстояние до 8 метров. Кроме того, в зависимости от уровня влажности они могут задерживаться в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут. К таким выводам Буруиба пришла в результате своих исследований.

Ученый также полагает, что мельчайшие капли способные преодолевать преграду в виде тканевой маски при вдыхании. Исходя из этого, она рекомендует увеличить безопасное расстояние между людьми во время эпидемии коронавируса.

Однако профессор инфекционных заболеваний в Медицинской школе Вашингтонского университета доктор Пол Поттинджер уверен, что максимальную опасность составляют крупные капли, которые распространяются не более чем на два метра.

Всемирная организация здравоохранения уже заявила о готовности обновить свои рекомендации на основании последних научных данных.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент ситуация в КНР улучшилась, а очаг распространения переместился в США и Европу.

ВОЗ объявила вспышку ранее неизвестного заболевания панедмией 11 марта. Жертвами инфекции уже стали несколько десятков тысяч человек по всему миру, передает «Мир 24».