МИД РФ оценил заявление Госдепа США о не безвозмездной медпомощи

Москва, 2 апреля. МИД РФ отреагировал на заявление Госдепа США о том, что медаппараты и расходники для борьбы с коронавирусом, поставленные в Нью-Йорк транспортным самолетом Минобороны России, были якобы приобретены американской стороной.

«Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина — американской стороной самостоятельно», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе отметили, что РФПИ играет значительную роль в деловом сотрудничестве России и США и поддерживает американский бизнес в России.

«В настоящее время у России есть возможность помочь в борьбе с общей угрозой. В наиболее острый этап борьбы Китая с коронавирусной эпидемией Москва одна из первых оказала помощь китайским друзьям. Теперь мы получаем поддержку из Пекина», — отметили в министерстве.

В Штатах сейчас все промышленность переориентируется на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии COVID-19.

«Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется», — добавили в МИД РФ.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, как президент США Дональд Трамп очень эмоционально отзывался о помощи РФ и рассказывал об «очень-очень большом» самолете с медоборудованием.

«Это очень мило», — добавил он.

Транспортник МО РФ приземлился в Штатах 1 апреля, уточняет «Ридус». Договоренность об отправке медицинской помощи была достигнута во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Трампа.

По последним данным, Штаты занимают первое место по числу заразившихся коронавирусом. Согласно статистике на сайте Университета Джона Хопкинса, сейчас там зарегистрировано 216 722 случая. Умерли 5137 человек, 8672 пациента выздоровели. Больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке (1374).