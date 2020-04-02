Петросян рассказал, чем занимается на карантине

Москва, 2 апреля. Известный юморист Евгений Петросян рассказал, чем занимается на домашнем карантине. В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале артист признался, что не скучает с современными гаджетами.

В связи с необходимостью соблюдать самоизоляцию в период эпидемии коронавируса Петросян не пришел в студию, а побеседовал с ведущим Иваном Ургантом по видеосвязи. Перед зрителями юморист предстал в клетчатой рубашке и на фоне шкафа. Ургант уточнил, не тот ли это шкаф, на фоне которого артист появлялся в «Смехопанораме», однако Петросян сообщил, что это другой предмет мебели.

Затем телеведущий спросил, как юморист, который привык общаться с публикой, переживает самоизоляцию.

«Мне с самим собой не скучно. Я не понимаю, как может быть скучно, сидя рядом с книгами, с гаджетами, с родными. Есть и телефон, которым можно воспользоваться и поинтересоваться, как живут твои друзья, как они терпят трудности, как они выживают, как они предохраняются. И вообще, где они? Не выходят ли они на улицу? Я их всех контролирую! Жизнь моя насыщенна событиями», — поделился Петросян.

Кроме того, артист сообщил, что на карантине пишет сценарии и читает новости о коронавирусе. Также он коллекционирует шутки о COVID-19 и публикует их на своей странице в Instagram.

Напомним, в марте 74-летний Петросян провел отпуск в Дубае со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой. После этого в СМИ появились слухи, что пара якобы завела ребенка, которого родила им суррогатная мать в одной из клиник в ОАЭ. Ни Петросян, ни Брухунова подтверждать эти сплетни не стали, но и не опровергли их.