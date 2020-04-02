В ДНР отреагировали на идею Киева построить в Донбассе стену

Киев не сможет построить в Донбассе стену; попытки украинского руководства поменять формат переговоров и условия выполнения Минских соглашений идут вразрез с международным правом и резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Олег Онопко.

Стена в Донбассе

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко не исключил, что Киев может возвести на линии разграничения на территории Донбассе стену, если не будет прогресса в переговорах по урегулированию военного конфликта.

«Я знаю, что президент искренне хочет сделать все для того, чтобы мир пришел на нашу землю, но на условиях, которые приемлемы для нас, для государства Украина. Если не будет прогресса в переговорах, то не исключаю, что будет принято такое решение. Но пока никакие инженерные работы на линии разграничения не проводятся», — сказал Дейнеко.

Он заметил, что все инженерные работы идут на подконтрольном Киеву участке украинско-российской границы.

«Есть инженерное оборудование участка границы с Российской Федерацией… На этот год у нас запланировано финансирование по этой статье на уровне 400 миллионов гривен (около 14,5 миллиона долларов), выделено пока 37,2 миллиона гривен (около 1,35 миллиона долларов), а освоено 2,9 миллиона гривен (около 105 тысяч долларов) — мы проводим проектные работы по одному из направлений. Ищем механизмы, как все это сделать дешевле. Очень много моментов можно получить по линии международной технической помощи. Если нам помогут, то можно существенно снизить стоимость работ», — добавил Сергей Дейнеко.

Повод для отмывания денег

Как отметил Олег Онопко, идея построить стену, отделяющую республику от территорий подконтрольных Киеву, не нова. Такие планы озвучивались украинскими политиками и в 2004, и в 2014 годах. Они звучат с завидной регулярностью, заметил политик ДНР.

«Полагаю, что ничего, кроме очередной попытки отмыть на этом проекте миллионы гривен, нет и быть не может. Между тем, продолжение риторики о бесперспективности переговоров говорит лишь о том, что Киев намерен заморозить конфликт, выйти из переговорного процесса, а в идеале еще и сделать участниками этого немеждународного конфликта другие государства», — пояснил Олег Онопко.

По мнению депутата Нарсовета ДНР, реализовать этот план Киеву не удастся. На сегодняшний день минская переговорная площадка остается единственной легитимной платформой, где возможен диалог республик Донбасса и Украины. И альтернативы Минску до сих пор нет.

«Отрицание этого факта Киевом и попытки поменять формат переговоров и условия выполнения договоренностей идут вразрез с международным правом и резолюцией Совета Безопасности ООН и должны незамедлительно пресекаться гарантами минского процесса, в том числе Францией и Германией», — заключил Олег Онопко.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.