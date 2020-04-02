Кабмин утвердил правила оформления больничных для пожилых на карантине. События дня. ФАН-ТВ

771 заразившийся коронавирусом в России за сутки 771 человек за последние сутки заразился коронавирусом в России. Такую информацию сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Новые случаи зафиксированы в 29 регионах, большинство инфицированных — в Москве и Московской области. Всего на сегодняшний день в нашей стране уже больше трех с половиной тысяч заболевших. Тридцать из них погибли, 235 выздоровели. Две трети регионов сегодня находятся на самоизоляции, на такой режим некоторые регионы переходят заблаговременно. Ранее многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, дистанционное обучение ввели школы и вузы.

Больничные для пожилых на карантине Кабмин утвердил правила оформления больничных листов для пожилых людей старше 65 лет, которые находятся на карантине. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства России. Правила распространяются на людей, которые полностью соблюдают режим карантина или самоизоляции по месту жительства или пребывания, кроме тех, кто работает удаленно или находится в отпуске. Больничные листы будут формироваться в электронном виде на 14 календарных дней — с 6-го по 19 апреля. Всю информацию о застрахованных работодатели будут направлять в Фонд социального страхования. Если же человек нарушит режим самоизоляции, то ему придется возместить причиненный ущерб Фонду. Накануне 1 апреля Владимир Путин провел дистанционное совещание с членами правительства и на нем отметил, что сейчас на карантине в нашей стране находятся больше трех миллионов трехсот человек.

Исследования вакцины от коронавируса начнутся в июне Клинические исследования вакцины от коронавируса планируется начать в конце июня. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания правительства с главой государства. В исследованиях примут участие 60 добровольцев. «Сейчас мы исследуем восемь лекарственных препаратов, которые уже зарегистрированы в России. И достоверные данные о возможности лечения новой коронавирусной инфекции будут получены 10 апреля. Кроме того, мы проверяем еще 22 новых препарата, которые представлены Сибирским отделением Российской академии наук. Достоверные результаты получим 10 апреля», — отметила Голикова. Также вице-премьер сообщила, что в апреле будет зарегистрирована тест-система для выявления антител в сыворотках крови больных с коронавирусом и тех, кто уже выздоровел.