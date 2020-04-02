Фергюсон требует лишить Нурмагомедова титула UFC из-за отказа от поединка

Москва, 2 апреля. Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон призвал лишить российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова титула чемпиона UFC. Этот призыв стал реакцией американца на отказ Нурмагомедова проводить с ним бой из-за ситуации с коронавирусом.

Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в США, но российский боец решил отказаться от поездки и проведения встречи из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

Фергюсон посчитал, что Нурмагомедов просто испугался и пытается избежать встречи любой ценой. Американец считает данный факт достаточным основанием для того, чтобы лишить Нурмагомедова титула UFC.

Американец заявил, что бой должен состояться в любом случае и для него не имеет значения, кто выйдет против него вместо Нурмагомедова.