Познер обвинил российских любителей Куршавеля в первом всплеске заражения

Москва, 2 апреля. Известный телеведущий Владимир Познер возложил на состоятельных российских граждан ответственность за первый всплеск заболевания коронавирусной инфекции в России. По его словам, опасную инфекцию в страну завезли «любители Куршавели», которые привыкли отдыхать в Европе.

«Именно они, причем многие на частных самолетах, вернулись уже больными», — отметил журналист, выступая на канале «ТВР24».

Далее вирус разнесли уже внутри страны. При этом Познер с сожалением отметил беспечное отношение россиян к карантину. Многие граждане до последнего гуляли с детьми в парках и ездили на шашлыки.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 912,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 45,5 тыс. человек выздоровело. Основные очаги инфекции находятся в США (205 тыс. зараженных), Италии (110,5 тыс.), Испании (102,1 тыс.), Китае (81,5 тыс.), Германии (76,5 тыс.) и Франции (52,1 тыс.). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Многие российские регионы ввели режим самоизоляции, при котором на улицу можно выходить лишь для похода в магазин, аптеку или для выгула собаки. При этом границы между регионами по-прежнему открыты, передает Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, все решения принимаются на основе информации, которую предоставляет оперативный штаб.

В настоящий момент от коронавируса нет вакцины. Ожидается, что она будет разработана в течение 11 месяцев — именно столько займут научные изыскания с учетом необходимости проведения клинических испытаний. Параллельно фармакологи пытаются найти лекарство, которое было бы наиболее эффективно против инфекции. Пока что Всемирная организация здравоохранения советует принимать парацетамол.