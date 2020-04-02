Земфира выпустила новую песню «Крым» после долгого перерыва

Москва, 2 апреля. Новая композиция российской певицы Земфиры «Крым» уже набрала свыше 288 тысяч прослушиваний. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Исполнительница выпустила новый трек впервые за полтора года. Сообщается, что композиция станет частью саундтрека фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

«Когда многие сейчас поодиночке, Земфира выпустила в Сети свою новую песню «Крым» и всех объединила - что может быть лучше от нее?» — написала Литвинова в Instagram, имея в виду действующий режим самоизоляции.

С Литвиновой согласились многие поклонники, пошутив, что Земфира написала «гимн самоизоляции».

Песня передает тему отношений и имеет легкий меланхоличный оттенок, который свойственен для творчества Земфиры. Упоминание полуострова при этом встречается в тексте всего один раз.

«Если ты будешь со мною жить, я попробую бросить пить, однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым, бесит кашель мой, как у больных. И нам пришлось бы поехать в Крым», — поется в новой песне.

В ноябре 2019 года Земфира на концерте в Дубае впервые исполнила новые песни Goodbye и Abuse, однако официально треки так и не были выпущены. Последним релизом певицы является песня «Джозеф», вышедшая в сентябре 2018 года, передает РИАМО.