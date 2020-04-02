Врачи в Киеве отказали пациенту в тяжелом состоянии из-за коронавируса в госпитализации

Киев, 2 апреля. Врачи киевской больницы отказались госпитализировать пациента в тяжелом состоянии с подтвержденным коронавирусом, об этом сообщило агентство УНИАН со ссылкой на директора Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгения Черенка.

Мужчина контактировал с зараженной коронавирусом матерью, после чего находился в самоизоляции под круглосуточным наблюдением врачей. Анализы показали положительный результат на коронавирус. Вскоре состояние больного ухудшилось, было принято решение доставить его в больницу.

Однако пациента не смогли госпитализировать, потому что у медиков скорой помощи не было средств индивидуальной защиты. Кроме того, врач инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 отказал пациенту в госпитализации. Пациент в тяжелом состоянии снова доставлен домой на самоизоляцию.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, на Украине зафиксировано 804 случая заболевания коронавирусом, 20 человек погибли. Случаи заболевания зафиксированы в 23 областях страны, самое большое число в Киеве – 160 человек.