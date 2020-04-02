Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Москва, 2 апреля. Одновременное заболевание коронавирусной инфекцией и гриппом может быть особо опасно для самого больного и окружающих. Об этом рассказал доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

Он пояснил, что коронавирус и грипп типа А принадлежат к разным «семействам», поэтому человек может заболеть ими одновременно. По словам Батищева, грипп поражает верхние дыхательные пути, а коронавирусная инфекция COVID-19 — нижние. Это совершенно разные типы вирусов с непохожей эволюцией и биологией, добавил биофизик.

«В случае ослабления иммунной системы вероятность того, что инфицирование вторым попавшим в организм патогеном будет идти по более тяжелому сценарию, повышается», — цитирует Батищева «Известия».

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что если провести тест на наличие заболевания, то, скорее, он покажет наличие у человека гриппа, нежели коронавируса. Специалист посоветовал гражданам, которые страдают от симптомов, схожих с коронавирусом, делать как можно больше тестирований.

Как передает телеканал «360», в России разработали онлайн-программу под названием «Стоп коронавирус». С ее помощью граждане смогут пройти тест, позволяющий оценить риск заражения инфекцией. Российские ученые из Сколково предложили уничтожать вирус с помощью воды, обработанной холодной плазмой, пишет Infox.ru.