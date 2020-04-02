ВЦИОМ: 70% россиян соблюдают самоизоляцию из-за коронавируса

Москва, 2 апреля. 70% россиян соблюдают режим самоизоляции. По сравнению с 26 марта их количество выросло на 28%. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ.

«70% россиян ограничили контакты с другими людьми: самоизолировались дома или уехали в отдаленное место. Более половины (61%) следят за гигиеной: моют руки или используют антисептики», — добавили авторы исследования.

Маску или респиратор носит каждый пятый участник опроса (21%). За последние пять дней число тех, кто использует эти средства, выросло на 5%. Еще 15% россиян проводят дезинфекцию помещений, проветривают помещения. 12% избегают скопления людей, например, в общественном транспорте, и не посещают массовые мероприятия. Почти каждый десятый (8%) респондент принимает витамины или лекарства и следит за своим здоровьем.

Опрос социологи ВЦИОМ провели 26 и 30 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

По последним данным, в России зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев заболевания, из них 771 случай был выявлен за последние сутки.235 человек выздоровело, 30 пациентов выздоровели.