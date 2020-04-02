В Китае рассказали о бессимптомных носителях коронавируса

Пекин, 2 апреля. Китайское издание «Хуаньцю шибао» рассказало о бессимптомных носителях коронавируса. Речь идет о людях, которые заражены инфекцией, но при этом сами не болеют.

Бессимптомные носители должны проходить 14-дневный карантин и сдать два теста. Чтобы не заразиться коронавирусом, врачи советуют не подходить близко к другим людям, избегать массового скопления людей и часто мыть руки.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 912,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 45,5 тыс. человек выздоровело. Основные очаги инфекции находятся в США (205 тыс. зараженных), Италии (110,5 тыс.), Испании (102,1 тыс.), Китае (81,5 тыс.), Германии (76,5 тыс.) и Франции (52,1 тыс.). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Врачи советуют почаще мыть руки с мылом или обрабатывать их средством дезинфекции и по возможности не выходить из дома.

Многие страны закрыли границы и приостановили авиасообщение. В России в ряде регионов был объявлен режим самоизоляции, при котором из дома разрешается выходить только в случае крайней необходимости — в аптеку, за продуктами, выбросить мусор или погулять с собакой. Столь масштабное распространение вируса объясняется тем, что человечество столкнулось с ним впервые: у людей нет против него иммунитета, а у врачей — нет вакцины. Ожидается, что первая вакцина против коронавируса появится не раньше, чем через 11 месяцев.