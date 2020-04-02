Россия заключила договор о поставках мяса в Китай

Москва, 2 апреля. Российские производители продадут излишки мяса Китаю. План по обеспечению страны мясом был перевыполнен, поэтому власти договорились о поставках говядины в Поднебесную. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

На совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина Абрамченко сообщила, что производители перевыполнили план Доктрины продовольственной безопасности почти на 12%.

«25 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с китайской стороной о поставках говядины», — рассказала Абрамченко.

По ее словам, переговоры о поставках велись на протяжении нескольких лет. Первые восемь партий продукции должны отправиться в Китай уже 7 апреля. Этот шаг позволит дать новый импульс развитию мясной отрасли, передает телеканал «360».

На совещании Абрамченко рассказала о ситуации на продовольственном рынке. По ее словам, на данный момент в стране нет ажиотажного спроса на товары.

«На складах и в распределительных центрах продукции достаточно. Нет проблем и с картофелем и овощами так называемого борщевого набора», — заверила Абрамченко.

С поставками и наличием продуктов питания нет проблем ни в одном регионе страны. Кроме того, формируется запас основных товаров в расчете на два месяца.