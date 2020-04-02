Глава погранслужбы Украины оценил возможность постройки стены в Донбассе

Киев, 2 апреля. Киев может построить стену вдоль линии разграничения в Донбассе, если не будут найдены другие пути урегулирования внутриукраинского конфликта. Об этом заявил глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство стены в Донбассе — это «последний план» Киева по урегулированию ситуации. Он также отметил, что в случае постройки такой стены Донбасс превратится в «другую страну».

По словам Дейнеко, Зеленский хочет сделать все, чтобы достичь мира в Донбассе, но только на условиях, подходящих Киеву.

«Если не будет прогресса в переговорах, то не исключаю, что будет принято такое решение. Но пока никакие инженерные работы на линии разграничения не проводятся», — оценил глава украинской погранслужбы возможность постройки стены.

Дейнеко рассказал, что сейчас инженерные работы идут, но на подконтрольном Киеву участке украинско-российской границы. Проект под названием «Стена», предусматривающий возведение мощных оборонительных сооружений на границе с РФ, утвердило в 2015 году правительство Арсения Яценюка. Позднее финансирование строительства было урезано, а Национальное антикоррупционное бюро Украины задерждало семь человек по подозрению в растрате.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел госпереворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, в том числе в Минске и во время саммитов «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия). Несмотря на достигнутые соглашения о перемирии, обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе все еще продолжаются.