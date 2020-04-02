Доктор Комаровский назвал пять правил для победы над коронавирусом

Москва, 2 апреля. Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал пять простых шагов, которые позволят победить коронавирус. Доктор дал рекомендации, как остановить эпидемию в мире.

Соблюдение пяти простых правил позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в мире. Прежде всего, Комаровский посоветовал тщательно мыть руки с мылом или санитайзерами на основе алкоголя.

Второе правило – закрывать нос и рот локтем, а не ладонью, когда чихаете. Третье – научиться не трогать лицо, в особенности рот, нос и глаза.

Четвертый простой шаг, который позволит остановить распространение вируса, — это соблюдение дистанции. На улице следует держаться от людей на расстоянии более 1,5 метра. Пятое правило – важно постоянно контролировать состояние здоровья и при появлении первых симптомов оставаться дома.

Ранее Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску в период распространения коронавируса. Доктор объяснил, что обычной тканевой маски будет достаточно, чтобы не заразиться инфекцией. По словам врача, обычным людям, не контактирующим постоянно с пациентами с коронавирусом, достаточно носить тканевую маску или респиратор FFP32.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.