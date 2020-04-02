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Доктор Комаровский назвал пять правил для победы над коронавирусом

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Доктор Комаровский назвал пять правил для победы над коронавирусом

Москва, 2 апреля. Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал пять простых шагов, которые позволят победить коронавирус. Доктор дал рекомендации, как остановить эпидемию в мире.

Соблюдение пяти простых правил позволит остановить распространение коронавирусной инфекции в мире. Прежде всего, Комаровский посоветовал тщательно мыть руки с мылом или санитайзерами на основе алкоголя.

Второе правило – закрывать нос и рот локтем, а не ладонью, когда чихаете. Третье – научиться не трогать лицо, в особенности рот, нос и глаза.

Четвертый простой шаг, который позволит остановить распространение вируса, — это соблюдение дистанции. На улице следует держаться от людей на расстоянии более 1,5 метра. Пятое правило – важно постоянно контролировать состояние здоровья и при появлении первых симптомов оставаться дома.

Ранее Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску в период распространения коронавируса. Доктор объяснил, что обычной тканевой маски будет достаточно, чтобы не заразиться инфекцией. По словам врача, обычным людям, не контактирующим постоянно с пациентами с коронавирусом, достаточно носить тканевую маску или респиратор FFP32.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

Доктор Комаровский назвал пять правил для победы над коронавирусом

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