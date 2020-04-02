Депутат Госдумы Шерин предложил праздновать 2 сентября день победы над Японией

Сценарий, при котором японская армия высадится на Курильских островах с целью их захвата, возможен только при всесторонней поддержке со стороны США. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

Так собеседник ФАН отреагировал на публикацию китайского издания Sohu, предсказавшего быстрый разгром Японии в случае вооруженной агрессии против РФ — при этом Соединенные Штаты, по версии авторов материала, должны были сохранять нейтралитет, не желая портить отношения со сверхмощной ядерной державой, которую представляет из себя наше государство. Однако, по словам парламентария, аналитики из Китая спрогнозировали вариант, который слабо укладывается в современную структуру международных отношений, ведь Япония — это страна, оккупированная американскими войсками, которая не в состоянии вести собственную внешнюю политику.

«Агрессию Японии нельзя рассматривать изолированно от агрессии Соединенных Штатов, — убежден Шерин. — Я думаю, что сначала бы развернулись боевые действия на западном направлении. Порядок возникновения конфликта таков: сначала крайне обострились отношения с Украиной, затем подключились бы Польша и ряд других восточноевропейских стран, являющиеся членами Североатлантического альянса. Происходило бы это согласно утвержденной украинскими властями программе взаимодействия с НАТО «во имя мира» — согласно ей, на территории этой страны присутствуют американские войска».

Собеседник ФАН считает, что непосредственно перед началом эскалации конфликта с Западом российское руководство, стремясь защитить наиболее экономически развитые и густонаселенные регионы страны, перебросило бы основную часть войск для «обороны столиц». Таким образом, оказались бы «вынужденно оголены» дальневосточные рубежи нашего государства.

«И вот в этот момент Япония предприняла бы попытку там высадиться, — заявил Шерин. — Чтобы этого не произошло, мы уже сейчас должны обозначить серьезность наших намерений на тихоокеанском направлении. На страну не нападают только в том случае, если она четко декларирует свою возможность «дать сдачи». Россия при всех ее территориях и природных ресурсах всегда будет лакомым куском, и поэтому она просто обязана отстаивать позицию силы: да, мы будем заявлять всему миру о наших интересах! И мы будем проводить жесткую политику в отношении тех государств, которые ввели против нас санкции!»

Парламентарий вывел максиму, согласно которой «не нападают не на ту страну, что мощна и сильна, а на ту, которая четко декларирует свои ответные действия», приведя в пример Северную Корею. Что же касается дальневосточного тетра военных действий, то здесь естественным союзником России против японцев и американцев выступит Китай.

«Если китайцы подключатся, то Японии стопроцентно хана, — убежден депутат. — Во время оккупации Китая императорскими войсками в 1930-1940-х годах местное население на подконтрольной территории даже за людей не считали, морили его голодом и истребляли миллионами. Поверьте мне, китайцы этого никогда не забудут, сколько бы времени ни прошло с тех времен».

По словам Шерина, чтобы избавить Японию от излишнего искушения, государству необходимо добиваться того, чтобы плотность населения на Дальнем Востоке была как в европейской части России. И — декларировать серьезность своих намерений в этом регионе. Также депутат хочет ввести новый государственный праздник.