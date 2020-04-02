Москва, 2 апреля. Окончательного решения о переносе праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию годовщиной Победы в Великой Отечественной войне к настоящему моменту не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время в Кремле обсуждается данный вопрос, однако конкретных решений не принято.

«Обстоятельства диктуют нам свои условия. Они будут тщательно взвешиваться, анализироваться, чтобы принять решение в отношении 9 Мая», — пояснил Песков.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 937 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 47 тысяч человек.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальный самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.