Драчев заявил об увольнении Голикова из СБР из-за клеветы в его адрес

Москва, 2 апреля. Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков покинет свой пост из-за клеветы в адрес руководителя организации Владимира Драчева и попытки добиться его отставки. Об этом заявил глава Союза биатлонистов России.

Отмечается, что в одном из недавних интервью Голиков сообщил о том, что Драчев истратил порядка 1,5 миллиона рублей из бюджета организации на оплату личного водителя для своей супруги. Ранее Драчев заявил, что Голикову принадлежит инициатива письменного обращения ветеранов спорта с требованием к главе СБР освободить занимаемую должность.

«Что касается его обвинений в мой адрес, то это просто бред пьяного человека. У моей жены водителя вообще нет», — сказал Драчев.

Накануне ветераны биатлона, а также представители тренерского штаба и судейского корпуса предложили Владимиру Драчеву добровольно уйти в отставку. Спортсмены заявили, что Драчев не может найти спонсоров для организации, а также пожаловались на его неумение найти общий язык с международной федерацией. Кроме того, биатлонисты остались недовольны некоторыми кадровыми решениями руководителя и его неспособностью предотвращать скандальные ситуации.