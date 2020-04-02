Сирия, 2 апреля. Бойцы проправительственного ополчения снабжают сирийцев в окрестностях Дейр-эз-Зора продовольствием. Курдские боевики арестовали 12 человек недалеко от города Камышлы. Минобороны Турции объявило о нейтрализации 14 членов РПК или YPG в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: снабжают продовольствием жителей окрестностей Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: подозреваются в похищении и убийстве человека в городе Аль-Баб на севере Алеппо; заявили о нейтрализации 14 членов РПК или YPG в зоне операции «Щит Евфрата»; переправили еще один военный конвой из Турции в Идлиб; продолжают обстреливать территории на линии разграничения сил с курдскими боевиками на северо-западе Хасаки.

Курдские вооруженные формирования: арестовали 12 человек в деревне недалеко от города Камышлы в Хасаке за оказание сопротивления во время проводимых обысков.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо было обнаружено тело молодого человека со следами пыток. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сириец был похищен три дня назад группой неизвестных вооруженных лиц.

Как известно, Аль-Баб контролируется формированиями, действующими в составе поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии». Между боевиками различных бандгрупп нередко вспыхивают междоусобные стычки, жертвами которых зачастую становятся местные жители.

Тем временем Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении спецоперации, направленной на предотвращение вылазки курдских боевиков на севере провинции. Утверждается, что турецким военным удалось нейтрализовать 14 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), которые готовились к нападению на позиции союзников Турции в зоне операции «Щит Евфрата». Более подробные сведения о месте произошедшего пока выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ввиду введенных в условиях пандемии коронавируса мер предосторожности жители Дейр-эз-Зора стараются не покидать свои дома без крайней необходимости. В целях их поддержки бойцы проасадовских ополченческих отрядов «Национальные силы обороны»***** (NDF) организовали доставку припасов. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SteeleSyAA), ополченцы снабжают продовольствием сирийцев, проживающих в окрестностях административного центра провинции. Напомним, все магазины, кроме продуктовых, были закрыты. Более того, часы работы последних в рамках комменданского часа значительно сократились.

Провинция Идлиб

Через пограничный переход «Кафр-Лусин» на территорию Сирии въехал еще один турецкий конвой. Военный источник в сети Telegram (rybar) передает, что в провинцию прибыла крупная партия техники. Кроме того, продолжается поставка бетонных плит для ограждения трассы М-4, по которой проходит маршрут совместного патрулирования Турции и РФ. Ранее Анкара взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности в зоне мониторинга ввиду непрекращающихся провокаций со стороны террористов.

Между тем поступают данные о работе авиации в южной части региона. Как сообщает Twitter-канал (baladinetwork), самолеты были замечены над горным районом Джебель аз-Завия. Отмечается, что вылеты носят разведывательный характер.

Провинция Хасака

Союзники Турции продолжают вести огонь по контролируемой курдскими бандгруппами территории на северо-западе Хасаки. На этот раз под ударом протурецких боевиков оказался населенный пункт Тель-Мухаммад к востоку от Рас аль-Айна. В ходе обстрела были задействованы РСЗО «Град». О возможных жертвах среди местных жителей пока не сообщалось. Напомним, несколько часов назад поступали данные о ракетных ударах «Сирийской национальной армии» по городам Абу-Расин и Умм-Хармала, в результате которых пострадали по меньшей мере трое гражданских лиц.

Между тем проамериканские «Демократические силы Сирии»**** (SDF) вступили в конфликт с населением неподалеку от города Камышлы. 12 человек были взяты под стражу в деревне Ат-Таннурия. По информации медиапортала Baladi-News, сирийцев задержали после того, как они попытались оказать сопротивление курдским боевикам, которые проводили обыски в жилых домах в попытке отыскать одного из дезертиров. Предполагается, что покинувший ряды группировки боец был призван на фронт в рамках насильственной вербовки, проводимой SDF незаконно.