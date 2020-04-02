Коронавирус, последние новости: Путин обратится к россиянам, Крым закрыт на «карантин»

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу. Выступление Путина запланировано на 16 часов четверга, 2 апреля.

Пока ситуация по коронавирусу, вызвавшему пандемию COVID-19, далека от разрешения. России предрекают затухание эпидемии не раньше лета. Некоторые российские регионы самостоятельно принимают решение о фактическом карантине. Последние новости на четверг, 2 апреля, в сводке Федерального агентства новостей.

Мировая статистика по коронавирусу на 2 апреля

Всего заболевших — 936,2 тысяч человек. Умерло — 47,2 тысяч заболевших. Мировой индекс фатальности — 5,04%.

Статистика по коронавирусу в России на 2 апреля

Всего в России зафиксировано 3548 случаев заболевания. Число заболевших за последние сутки — 771. Из них 595 заболевших выявлено за сутки в Москве. 235 человек выздоровело. Московские врачи вылечили от коронавируса 140 человек. В РФ индекс фатальности — 0,85%.

Коронавирус на Украине

Официально признан первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По неофициальным данным таких случаев, как минимум, десятки.

По официальным данным на Украине по состоянию на 10 утра 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, умерло 20 человек, 13 пациентов выздоровели.

Обещание украинского Минздрава платить тройной оклад медикам, работающим с больными коронавирусом, не выполняется. В выплатах почему-то отказано сотрудникам скорой, которые предсказуемо вышли с протестами.

Коронавирус в США

В США установлен антирекорд суточной смертности от коронавируса: там за прошедшие сутки скончались 1243 человека с выявленной коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на университет Джонса Хопкинса, который собирает мировую статистику о COVID-19.

Предыдущий трагический рекорд по суточной смертности за Италией, где 27 марта скончались 969 человек.

США получили от РФ средства индивидуальной защиты от коронавируса и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортэгус.

«Руслан» долетел: Ан-124 ВКС России с медицинским оборудованием для врачей США приземлился в аэропорту Нью-Йорка pic.twitter.com/JUx9W9Glfn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 1, 2020

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону проблему коронавируса. Позже Трамп рассказал, что Россия отправила в США «очень-очень большой самолет со многими вещами и медицинским оборудованием».

В Крыму ввели фактический карантин

Власти Крыма фактически ввели карантин, закрыв регион на въезд и выезд. С 3 по 6 апреля все граждане обязаны оставаться по месту жительства (пребывания). Выходы на работу запрещены, за исключением особых случаев, когда предприятие занимается обеспечением жизнеспособности Крыма (у работника на руках должна быть справка).

Случаи, когда разрешен выход из дома, идентичен требованиям в других городах: походы за продуктами и в аптеку, обращение за экстренной медицинской помощью, выгул собак, вынос мусора.

Кроме того, Крым на две недели (со 2 по 14 апреля) останавливает автобусное сообщение между городами и ограничивает движение поездов. Прервано морское сообщение с полуостровом. Ранее аналогичные меры приняла Чеченская Республика.

Прогноз об окончании вспышки коронавируса в РФ

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна закончиться к лету, однако пик заболеваемости еще не пройден. Об этом в эфире программы «Док-ток» на Первом канале заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.

Ученый считает, что пик эпидемии следует ожидать в середине следующей недели — примерно 8-10 апреля.

Кстати, эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что ни имбирь, ни лимоны серьезным профилактическим действием против коронавируса не обладают. Рекомендации прежние: мыть руки, носить при необходимости маски и строжайше соблюдать режим самоизоляции.