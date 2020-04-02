У сотрудников авиакомпании «Победа» обнаружили коронавирус

Москва, 2 апреля. Несколько членов экипажей российской авиакомпании «Победа» заразились коронавирусом. Об этом рассказал генеральный директор лоу-костера Андрей Калмыков.

Калмыков заявил, что медицинское обследование подтвердило наличие опасной коронавирусной инфекции у нескольких сотрудников авиакомпании. Перевозчик приостановил полеты на два месяца для того, чтобы предотвратить распространение новой китайской инфекции.

Он отметил, что на рейсах каждый день увеличивается количество зараженных пассажиров. Большая часть членов экипажей лайнеров отправилась на карантин после контактов с такими клиентами, передает «Инфореактор».

Решение приостановить перевозки было связано с нежеланием руководства авиакомпании рисковать жизнями и здоровьем сотрудников.