«Независимый общественный мониторинг» оценил процедуру принятия поправок в конституцию

Москва, 2 апреля. Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» заявила, что процедура принятия поправок в Конституцию РФ является безупречной.

Процедура внесения поправок полностью согласуется с международной практикой и соответствует рекомендациям межгосударственных организаций. Об этом говорится в докладе ассоциации «Независимый общественный мониторинг», который посвящен правовым и организационным аспектам процедуры голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Как заявили авторы доклада во главе с членом СПЧ Александром Бродом, претензии к конституционному процессу возникают в связи с намерением «солидаризироваться с зарубежными противниками укрепления суверенитета российского государства». Они ответили критикам, которые не поддерживают «пакетный» принцип принятия поправок в конституцию, напомнив об основном законе страны 1993 года. Тогда «ни у кого не возникало вопросов, что голосование надо было проводить по каждой статье в отдельности», объясняют авторы.

«В конституцию вносятся комплексные изменения, принятие изменения в одной статье в большинстве случаев непосредственно связано с изменениями в другой», — отмечается в докладе.

Общероссийское голосование в утвержденной форме «приобретает характер права «вето» и занимает промежуточное место между одобрением парламентариями и референдумом», указывают в ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Также авторы доклада подчеркивают, что в состав рабочей группы входило экспертное сообщество, которое именно на стадии разработки поправок провели большую работу.

Авторы доклада также указали на хорошую работу Центризбиркома, который утвердил порядок голосования, содержащий «ряд беспрецедентных мер, направленных на обеспечение права граждан принять участие в общероссийском голосовании». Однако эксперты указали на риски, которые связаны с механизмом электронного голосования.