Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Белоруссией

Минск, 2 апреля. Москве следовало бы посоветоваться с Минском по вопросу закрытия российско-белорусской границы в связи с коронавирусом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, эпидемическая ситуация в Белоруссии не хуже, чем в России. Как уточнил Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир», логики этого поступка он не нашел.

«Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры», — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер считает, что ситуация с пандемией в стране не хуже, чем в соседнем государстве.

Накануне Белоруссия направила России официальный запрос с просьбой о помощи на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019. В документе говорится, что Минску требуются тестовые системы, защитные медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Подобные запросы поступили от всех государств СНГ, за исключением Туркмении и Украины, отмечает издание.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко и ранее неоднократно заявлял, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 находится под контролем и карантин не нужен. В стране продолжаются спортивные соревнования, также идет подготовка к крупному международному фестивалю и президентским выборам в августе. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту Белоруссии с призывом остановить проведение спортивных мероприятий в стране из-за ситуации с коронавирусом. По мнению российского политика, Лукашенко «издевается над всей планетой».

Напомним, в общей сложности в нашей стране выявлено 3548 заразившихся, из них 235 человек уже выздоровели. Всего COVID-19 затронул 76 регионов. Всего за последние сутки в России подтвердили 771 случай заражения COVID-19. Больше всего заразившихся выявили в Москве — здесь находятся 595 новых пациентов.