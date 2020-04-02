В Кремле рассказали, как часто Путин проходит тесты на коронавирус

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин регулярно проходит тесты на коронавирус, как и с те, с кем он встречается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент постоянно, регулярно тестируется. Тестируются также все люди, кто встречается с президентом. Совещания и другие форматы президент перевел в форму телеконференций», — сказал он.

Напомним, с 30 марта глава государства перенес все публичные совещания в онлайн-формат. В дистанционном режиме он проводит все публичные мероприятия. В частности, в таком формате состоялось его совещание с полпредами федеральных округов. 1 апреля в формате видеоконференции прошло совещание с членами правительства. Кроме того, все мероприятия проходят без участия журналистов.

В онлайн-формате впервые прошел и саммит G20. Главы стран-участниц «Большой Двадцатки» обсудили меры по борьбе с коронавирусом и пути поддержки мировой экономики.