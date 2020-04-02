В Кремле заявили о достаточном количестве средств для борьбы с коронавирусом

Москва, 2 апреля. Россия имеет достаточное количество средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на данные оперативного штаба по противодействию эпидемии.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что медикам хватает необходимого для работы оборудования.

«Из штаба докладывают, что хватает», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента допустил, что в некоторых регионах может ощущаться нехватка оборудования, и заявил о необходимости проверять подобные сообщения.