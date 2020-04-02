Закон об онлайн-продаже лекарств в России прошел Совфед лишь после доработки

Правительственный закон, разрешающий дистанционную торговлю лекарствами, поддержан Советом Федерации лишь после значительной переработки. Как стало известно Федеральному агентству новостей, сенаторы ранее выступили против того, чтобы рецептурные препараты свободно продавались через Интернет. Однако в новой редакции документа правительство учло все недочеты, на которые указала палата регионов.

Напомним, что соответствующий закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении 1 апреля. Согласно тексту документа, в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарствами. Исключение составляют наркотические и психотропные лекарственные вещества, а также препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Это право будет у кабмина до конца 2020 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение комитету по социальной политике отследить содержание нормативных актов, которые должно выпустить правительство.

«Даже безрецептурные лекарства нужно жестко регулировать. Мы будем внимательно следить за правоприменительной практикой», — подчеркнула она.

Коронавирус как предлог?

По информации ФАН, ранее Матвиенко выступила категорически против первоначального варианта закона. На пленарном заседании 31 марта она рассказала, что палата регионов остановила закон, который «пытались протащить под предлогом коронавируса». Как рассказал источник ФАН в Совете Федерации, речь шла именно об онлайн-продаже лекарств.

«Мы были категорически против. В таких формулировках на сегодняшний день дистанционная продажа лекарств категорически недопустима. Во-первых, у нас есть широко развернутая сеть аптек, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Онлайн-продажами в основном занимаются большие компании, поэтому этот закон в основном был для них», — пояснил источник.

По словам собеседника, в документе не было указано, как именно будут оказываться данные услуги. Например, доставка рецептурных препаратов требует дополнительного жесткого контроля.

Новую редакцию закона сначала поддержали в профильном комитете Совфеда, а затем и палата регионов на пленарном заседании. Первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский рассказал ФАН, что документ был значительно доработан.

«Требование о торговле рецептурными препаратами без ограничений, которое ранее имелось в тексте законопроекта, было удалено. Норма будет действовать временно, только до 31 декабря 2020 года. Также установили, что продажей смогут заниматься только аптечные сети, а не онлайн-магазины», — отметил Рязанский.

Контрафакта бояться не стоит

В Госдуме убеждены, что закон должен вступить в силу как можно скорее. Член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров подтвердил ФАН, что после критики со стороны сенаторов правительство и нижняя палата парламента провели дополнительные встречи с экспертами, а текст был полностью согласован с Совфедом.

«У нас твердая позиция, что продавать лекарства должна реальная аптека, получившая лицензия на розничную торговлю. При этом необходимо дать им возможность продавать и рецептурные препараты. Сейчас очень важно, чтобы у тех, кто находится на карантине, была возможность все эти лекарства получить», — сказал он.

Депутат допустил, что рецептурные препараты могут продолжить продавать дистанционно и в дальнейшем, если опыт окажется положительным.

«Давайте мы получим сначала правоприменительную практику, наработаем опыт. Мы договорились, что когда ситуация с коронавирусом закончится, мы соберемся все вместе, снова сядем и проговорим вопрос», — подчеркнул он.

В безопасности онлайн-торговли рецептурными препаратами убежден заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин. В комментарии ФАН он рассказал, что вступивший ранее в силу закон о маркировке лекарств полностью защищает аптечный рынок от контрафакта.

«Мы можем теперь отслеживать каждую упаковку лекарственного препарата. Определенные риски, конечно, остаются, но сложившаяся ситуация диктует нам принятие такого закона. Мы будем следить, как закон применяется, и можем затем вносить корректировки», — заключил парламентарий.

Рецепты могут перевести в Сеть

При этом рецепты на такие лекарства, не исключено, можно будет получить онлайн. 1 апреля на совещании президента с членами правительства глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил внедрить на Едином портале госуслуг сервис по оформлению электронных рецептов на лекарства.

Реализация этого сервиса сможет гарантировать, что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане, отметил министр.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусов в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 человек. В Москве к настоящему моменту зафиксировано 2475 случаев заболевания.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус SARS-CoV-2. ВОЗ 11 марта объявила вспышку инфекции пандемией. Ее жертвами стали десятки тысяч человек по всему миру.