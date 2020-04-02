Ученый рассказала, кому тяжелее всего перейти на онлайн-обучение в России

Коронавирус не только сдвинул в России сроки ЕГЭ, ОГЭ и вступительных экзаменов, но и перевел школы на дистанционное обучение. Но если ученики до этого и так практически «жили» в Интернете, то для многих педагогов переход к обучению в формате онлайн стал испытанием.

К тому же, преподавателям гуманитарных дисциплин сложнее перейти на удаленный формат, чем учителям точных наук, считает заведующая лабораторией социально-гуманитарного образования Института стратегии развития РАО РАО Анна Лазебникова.

О плюсах и минусах дистанционных уроков в системе образования России читайте в материале Федерального агентства новостей.

После пандемии дети вернутся в школы

Эпидемия COVID-19 заставила россиян перейти к режиму вынужденной самоизоляции. Исключением не стали и школьники: с 21 марта они посещают уроки в дистанционном формате.

«Благодаря национальному проекту «Образование» мы используем уже имеющиеся возможности цифровой образовательной среды. В поддержку дистанционных форм и домашнего обучения работают свыше 20 образовательных платформ и онлайн-сервисов, а также ресурсы со свободным онлайн-доступом к учебникам и заданиям», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Правда, при всей своей привлекательности дистанционное обучение не станет в будущем основным форматом образования для российских школьников, заверяют в Минпросвещения.

«Одна из наших задач — совместными действиями, уменьшив перемещения и проведя меры по дезинфекции помещений, максимально сократить количество дней, которые мы будем работать в дистанционном режиме, и подготовить наши учреждения к дальнейшему переходу к стандартной форме деятельности», — отметил замглавы этого ведомства Дмитрий Глушко.

И все же сегодня удаленное обучение является необходимой мерой. Значит, его нужно организовать правильно.

20 марта министерство опубликовало методические рекомендации по дистанционному обучению, которые были направлены в регионы. В частности, при составлении расписания школа должна учитывать как требования к общему объему нагрузки в течение дня, так и нормы использования детьми компьютеров. К примеру, школьникам 3–4 классов можно непрерывно сидеть за компьютером только 15 минут, а ученикам старшей школы — 25 минут.

Система работает

Некоторым детям, а также их родителям онлайн-уроки уже пришлись по душе. Так, секретарь Национальной родительской ассоциации, многодетный отец Алексей Гусев рассказал, как его сын перешел на дистанционное обучение. Егор учится во втором классе и теперь посещает школу в онлайн-режиме.

«Мы уже неделю так занимаемся, адаптировались к работе в системе дистанционного обучения. Тем режимом, который организовала учитель, мы довольны: это и домашние задания, и дополнительные материалы, и прозрачная система оценки. Мы делаем задания и отправляем учителю. Система работает», — поделился впечатлениями Гусев.

Чтобы Егор чувствовал себя комфортно, родители следят за его расписанием.

«Важен правильный режим дня, чтобы не пересидеть за компьютером, — рассуждает Алексей. — Мы определяем время для учебы, отдыха, двигательной активности, питания и прогулки».

Многодетного отца радует и то, что режим дистанционного обучения позволяет родителям больше общаться с детьми.

На сайте «Российской электронной школы» появился список ресурсов, которые можно использовать для дистанционного обучения. Все материалы соответствуют федеральным образовательным стандартам. Егор и его отец используют несколько таких сайтов, в первую очередь ресурсы «Московской электронной школы», сайт «Учи.ру» и проект «Яндекс.Учебник».

«Там предложены как видеоуроки, так и интерактивные задания, — рассказывает Алексей. — Уроки записаны профессиональными педагогами. Наш учитель присылает нам ссылки на видеоматериалы и тестовые задания, которые нужно решить».

На портале «Учи.ру» преподаватель следит за результатами тестов своих подопечных. Это дает возможность корректировать программу обучения и разъяснять ученикам неясные моменты.

Дистанционное обучение позволяет уделить больше внимания самообразованию. Дети втягиваются в учебу благодаря новизне онлайн-формата и красочности уроков.

«Вот сейчас мой сын прорешал олимпиаду по математике», — с гордостью рассказывает Алексей Гусев.

Дистанционка: плюсы и минусы

Член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова назвала дистанционное обучение сложным, но необходимым решением в связи с пандемией COVID-19. И все же компьютер не сможет заменить живое общение, считает она.

«Я разговаривала с ребятами из разных возрастных групп: и в Москве, и в Московской области. Большинство сказало, что интереснее учиться вместе, в группе. Человеческая коммуникация со своими сверстниками очень важна», — уверена Антонова.

Большинство образовательных учреждений справляются с работой в онлайн-режиме благодаря тому, что государство ранее поработало вопрос цифровизации школ. Тем не менее, многим учителям такой тип работы может показаться некомфортным.

«Многие преподаватели говорят, что представляют глаза тех, кто их слышит», — отмечает депутат.

Опыт, который сейчас получает российская система образования, в будущем будет полезен нам всем, считает парламентарий.

«Уже давно мы работаем над вопросами обучения школьников, которые должны проходить реабилитацию дома или в медучреждении. Это было до эпидемии коронавируса. Сейчас же эта работа усилена», — добавила Антонова.

Само по себе ведение части занятий в онлайн-режиме разумно, полагает она. Это позволит найти подход к каждому ребенку, учитывая темпы его обучения.

«Одному ученику необходимо, чтобы ему долго объяснили материал, а другие могут за это время пройти больше, им скучно на уроках, — поясняет депутат. — Нам никуда не уйти от индивидуального пути развития каждого ребенка».

Из нынешних тяжелых условий можно извлечь уроки, считает Лидия Антонова. Уже сейчас динамично мыслящие педагоги перестраиваются на дистанционный тип взаимодействия с учеником, добавила она.

Гуманитариям пришлось тяжелее всего

Заведующая лабораторией социально-гуманитарного образования Института стратегии развития РАО, член-корреспондент РАО Анна Лазебникова отмечает, что сейчас происходит отладка системы дистанционного обучения. При этом преподавателям гуманитарных дисциплин перейти на удаленный формат будет тяжелее, чем педагогам точных наук, полагает ученый.

«На мой взгляд, в гуманитарных предметах система реализуется с большими сложностями, чем в тех предметах, где знание более формализовано и краткие правильные ответы есть почти на все вопросы. Там можно дать задание, получить ответ и считать, что материал усвоен», — рассуждает собеседник ФАН.

По ее мнению, в гуманитарных дисциплинах много вопросов, которые требуют умения рассуждать, развивать свою мысль, строить суждения, высказывать свою позиции, отстаивать ее, аргументировать.

«А это, как вы понимаете, требует развернутых ответов, умения конструировать свою мысль», — отмечает Лазебникова.

Теперь или детям нужно будет больше писать, или же учителю предстоит перестроить задания и свернуть их в форму теста. Так или иначе, российские педагоги и школьники с успехом перейдут на вынужденную дистанционную форму обучения, а время каникул позволит учителю настроить систему передачи знаний и приспособить ее к особенностям своей работы и своего класса, уверена Лазебникова.

Учителя в веб-камере

Учитель русского языка и литературы одной из московских школ Александра Агафонова поделилась с ФАН своим опытом проведения онлайн-уроков.

«У нас есть специальная онлайн-платформа. Каждому учителю присваивается номер, по нему дети находят конференцию и в назначенное время подключаются», — рассказывает о технических аспектах педагог.

Александра проводит уроки без камеры, чтобы не отвлекать внимание учеников.

«Я включаю программную платформу и ставлю режим экрана компьютера. Показываю им презентации, объясняю суть материала», — перечисляет преподаватель.

Учитель может видеть, кто из детей сейчас присутствует на онлайн-уроке. Дети поднимают «виртуальные руки», когда хотят что-то уточнить или ответить на вопрос педагога. В целом, Александре и ее ученикам нравится такой формат общения.

«У детей замечательные впечатления! И у меня тоже: я боялась, что будет хаос, ведь на уроке много детей и они не видят моего лица... Но для учеников это что-то новое: чувствуется их живой интерес, они активно задают вопросы. У меня положительные впечатления, я провела полноценный урок», — отметила педагог.

Помимо привычных «сидячих» уроков, на ресурсах Минпросвещения можно даже заниматься физкультурой. Например, 2 апреля урок физкультуры в домашних условиях провел двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров.

В свою очередь, Музей Москвы решил помочь молодым родителям, у которых вынужденная изоляция. Его проект «Мы сегодня дома» научит детей преодолевать возникшие трудности, совмещать семейные заботы и работу. Дважды в неделю на проект будут приглашать психологов и специалистов по школьному образованию.

На 10 апреля намечена онлайн-встреча с руководителями государственных и частных московских школ, которые расскажут о преимуществах и недостатках онлайн-образования. 11 апреля пригласят семейного психотерапевта — он расскажет, как сохранить психологический комфорт для себя и детей во время вынужденной изоляции.

В России круглосуточно работает горячая линия Минпросвещения для учителей и родителей по организации дистанционного обучения с использованием технологий. Ее телефон: +7 (800) 200-91-85.

Берегите себя и своих детей! В эти дни карантин — самое действенное средство защиты от распространения коронавируса. А учиться, как мы теперь знаем, можно и дома.