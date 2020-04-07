Коронавирус поражает Турцию из-за безалаберности жителей

Корреспондент Федерального агентства новостей рассказал о своих впечатлениях от поездки в Турцию по маршруту Москва — Стамбул — Анталья — Москва. В течение недели журналист наблюдал за обстановкой в самых посещаемых туристами городах мира пандемии в новейшей истории мира — вируса COVID-19.

На подлете к Стамбулу стюардессы раздали пассажирам анкеты от турецкого правительства. В них нужно было вписать персональные данные, контакты и адрес местонахождения в Турции, информацию о тех, с кем можно связаться в случае ЧП. В аэропорту никаких проверок я не увидел. Не меньше часа занял путь до пункта проверки документов и стояние в очереди, полной недовольных и уставших турок и иностранцев.

Для тех, кто летел транзитом, были выделены специальные стойки, но пассажиры их упорно игнорировали, чем вызывали негодование у сотрудников аэропорта. Единицы из них были в медицинских масках. В основном их можно было обнаружить на лицах россиян.

Туристов на улицах действительно почти не было, озабоченность на лицах персонала гостиниц и отелей росла с каждым днем. Продавцы зазывали прохожих, не в силах скрыть недовольство: на носу летний сезон, а они уже вторую неделю не могут выйти «в ноль».

«Мужчина, у вас рюкзак открыт», — крикнул мне турок, и, дождавшись, когда я поверну голову, принялся жестами зазывать в безлюдную лавку кухонной утвари.

Реакция на камеру у большинства турок негативная. Съемки боятся. Любой, даже на телефон — как бы чего не вышло. Об экономическом кризисе и потерях дохода от коронавируса большинство владельцев магазинов говорят охотно.

Эмоции льются через край, когда речь заходит о политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана — у всех, с кем я разговаривал, от персонала отеля до провизоров аптек, к ней большие претензии.

Настроение унылое, в глазах — растерянность и страх. Из-за эпидемии коронавируса многие кормильцы семьи лишились работы и не знают, где найти новый источник пропитания. Но, как только появляется камера, люди замолкают: боятся кары правительства. Какой — не знают, но «светиться» наотрез отказываются.

На улицах грязь и мусор, на скамейках нищие озираются в поисках жертвы для вымогательства денег. Здесь этот промысел развит отлично — особенно среди чистильщиков обуви.

В трамваях дети-попрошайки проникновенно заглядывают в глаза, протягивая пакет с подачками, и тут же закрывают лицо, завидев подозрительное движение мобильным телефоном в руках.

В темное время суток гулять по центру Стамбула иностранцам реально опасно. Больше всего нас поразила беспочвенная агрессия молодого турка, который набросился на нас с криками удалить видеосъемку тротуара, заваленного мусором. Обескураживающие туристов и местных жителей кадры близ улицы Истикляль мы показали в нашем материале.

Сложилось впечатление, что турки «сдадут» в полицию любого, если им что-то не понравится в его действиях. Видимо, чтобы получить «очки» в глазах властей.

Здание Генконсульства России в Стамбуле после недавних беспорядков ограждено железными решетками. Продолжить разжигать ненависть к россиянам среди населения русофобы пока не дерзают — коронавирус заморозил всякую активность. Активисты из организации «Ассоциации студентов за права и свободу мысли» призвали сторонников временно отложить планы из-за мер безопасности, принятых турецкими властями.

Санитарные нормы в Турции не понимают. Покупаю кофе — забрав купюру, продавец этой же рукой, без перчатки, бросает в стакан сахар.

В магазинах частенько натыкался на простуженных кассиров. Кашляют, чихают, вытирая нос рукой, берут продукт, сканируют, берут деньги. Ни маски, ни перчаток. Все, что я купил, пришлось тщательно протирать спиртовыми салфетками... Неудивительно, что в гонке новым вирусом турецкие медики уверенно терпят поражение: с 17 марта, по данным турецких СМИ, от инфекции COVID-19 в стране погибло 649 человека. Турция на девятом месте среди стран-лидеров по числу инфицированных — сегодня их больше 27 тысяч. Цифра продолжает расти.

При перелете из Стамбула в Анталию неприятно удивили меры досмотра. Для того, чтобы пройти в здание аэропорта, просто «прогнать» рюкзак через сканер не получится. Нужно вытряхнуть все вещи.

То же самое требуют повторить при досмотре перед посадкой. И главная неожиданность: еще один досмотр может ожидать пассажира непосредственно перед «рукавом» в самолет. Сотрудники аэропорта вручную потрошат сумки избранных жертв. К счастью, это касается не всех рейсов, и нам повезло.

На выходе из аэропорта каждый мог продезинфицировать руки бесплатным антисептиком.

К окончанию зимнего сезона Анталия выглядит приветливо, но атмосфера нервозности пронзила все, начиная от таксистов, заканчивая отелями и магазинами. На набережной — ряды невостребованных лодок, большая часть кафе и ресторанов закрыты. Население в шоке — эпидемия превратила знаменитый курорт мира в пустырь. Владельцы бизнеса подавлены отсутствием выручки и бесцельно бродят по туристическим местам вместо туристов.

На момент нашего вылета в Россию в Турции уже объявили карантин. В крупных городах началась паника. Половину сотрудников аэропорта Анталии отправили домой. Оставшийся персонал взволнованно сновал по залам сквозь толпы туристов, жаждущих вернуться домой. Несмотря на бушующую эпидемию, никаких мер по отношению к вылетающим и прилетающим пассажирам я не увидел.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространившейся по планете инфекции COVID-19. Количество заболевших растет с каждым днем и уже насчитывает 1,2 млн человек. Погибло 69 тысяч.