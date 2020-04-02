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Доктор Комаровский рассказал, как лучше обрабатывать маски от коронавируса

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Доктор Комаровский рассказал, как лучше обрабатывать маски от коронавируса

Москва, 2 апреля. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как лучше обрабатывать защитные маски в период пандемии коронавируса. Доктор обратил внимание, что обработка в микроволновке подходит не для всех масок.

«У многих была идея дезинфицировать маски в микроволновке. Я говорил, что лучше ее предварительно смочить, температура будет близка к кипению, тогда эффективность выше. Тем не менее обращаю ваше внимание, что у многих масок есть металлическая пластина, которую зажимают на носу. Если в составе маски есть такая пластина, то у вас же хватит ума не засовывать эту маску в микроволновку?» — заявил врач.

Метод обработки в микроволновке больше подходит для тканевых или марлевых масок, добавил Комаровский. Кроме того, врач назвал другой более простой способ обработать маску.

«Лучше все-таки утюг или отпариватель», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску в период распространения коронавируса. Доктор объяснил, что обычной тканевой маски будет достаточно, чтобы не заразиться инфекцией. По словам врача, обычным людям, не контактирующим постоянно с пациентами с коронавирусом, достаточно носить тканевую маску или респиратор FFP32. 

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

Доктор Комаровский рассказал, как лучше обрабатывать маски от коронавируса

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