Доктор Комаровский рассказал, как лучше обрабатывать маски от коронавируса

Москва, 2 апреля. Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как лучше обрабатывать защитные маски в период пандемии коронавируса. Доктор обратил внимание, что обработка в микроволновке подходит не для всех масок.

«У многих была идея дезинфицировать маски в микроволновке. Я говорил, что лучше ее предварительно смочить, температура будет близка к кипению, тогда эффективность выше. Тем не менее обращаю ваше внимание, что у многих масок есть металлическая пластина, которую зажимают на носу. Если в составе маски есть такая пластина, то у вас же хватит ума не засовывать эту маску в микроволновку?» — заявил врач.

Метод обработки в микроволновке больше подходит для тканевых или марлевых масок, добавил Комаровский. Кроме того, врач назвал другой более простой способ обработать маску.

«Лучше все-таки утюг или отпариватель», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Комаровский рассказал, как выбрать защитную маску в период распространения коронавируса. Доктор объяснил, что обычной тканевой маски будет достаточно, чтобы не заразиться инфекцией. По словам врача, обычным людям, не контактирующим постоянно с пациентами с коронавирусом, достаточно носить тканевую маску или респиратор FFP32.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.