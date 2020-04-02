Путин выступит с обращением к россиянам

Москва, 2 апреля. Президент РФ Владимир Путин выступит в четверг после 16.00 с новым обращением к россиянам по поводу коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Начиная с 16.00 можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — заявил Песков.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

Российские власти предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Президент России на прошлой неделе выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, меры, которые принимаются властями страны, обязательно сработают, если россияне проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации».

Кроме того, глава государства в ходе совещания с полпредами в федеральных округа 30 марта дал ряд поручений в связи с коронавирусом. Он потребовал от региональных властей действовать обоснованно и профессионально в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, необходимо принимать решительные меры в борьбе с распространением заболевания, даже если они кажутся избыточными.