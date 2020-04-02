Иммунолог развенчала миф об укреплении иммунитета имбирем и предупредила о его опасности

Корень имбиря не сможет укрепить иммунитет, а его чрезмерное употребление грозит проблемами с пищеварением. Об этом рассказала российский врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Повышенный спрос

Российские ретейлеры отмечают повышенный спрос на имбирь на фоне распространения коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения уже призвала не верить в эффективность этого продукта при борьбе с инфекцией. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отметил: следует быть осторожными с тем, что называется традиционными методами лечения.

«Советую людям, у которых есть любимые способы лечения, такие как фенхель, имбирь или лимон, продолжать использовать их, поддерживать себя, но не утверждать без доказательств, что определенные средства могут лечить коронавирус», — сказал он на брифинге.

При этом представители российских компаний X5 Retail Group и «Магнит» в комментарии ТАСС сообщали, что фиксируют рост спроса на имбирь на фоне пандемии COVID-19.

Укрепление иммунитета имбирем — миф или правда?

Российский врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева развенчала миф о том, что имбирь якобы может укрепить иммунитет и помочь в борьбе с коронавирусом. Специалист отметила: никакой противовирусной активностью корень имбиря не обладает и не оказывает мощной стимуляции иммунитета.

«То, что имбирь укрепляет иммунитет — это скорее миф, чем правда. Для укрепления иммунитета может служить хорошим посылом правильное питание. <…> Зерновые, злаки, овощи, фрукты — это все то, что опосредованно может укреплять наш иммунитет. Но нельзя взять отдельно какой-то конкретный продукт и сказать, что именно он укрепляет иммунитет. Такого, что бы о них ни писали, к сожалению, не существует. Такого не бывает, что мы вели не очень правильный образ жизни, а тут начали есть имбирь, и у нас все сложилось: и здоровье поправили, и иммунитет подняли. Конечно нет. Это скорее миф», — сказала Аплетаева в беседе с ФАН.

Пищевые продукты оказывают действие на иммунную систему только в комплексе: в составе комплексного питания при правильном подборе продуктов. Имбирь оказывает только раздражающий эффект на слизистые ротовой полости и желудка.

«Если мы пьем напиток с имбирем, эфирные масла, которые попадают в этот напиток, тоже могут в легкой степени обладать раздражающим действием на слизистую желудка и слизистую ротовой полости. <…> Если эффект раздражения есть, в этом месте может усиливаться кровоток. И все. Никаких других воздействий на наш организм эти продукты не оказывают. Они не могут попасть в кровь, повлиять на выработку лимфоцитов — клеток, которые борются с чужеродным, что попадает в организм, в том числе с вирусом, — не могут повлиять на лимфоциты. Мы говорим о стимуляции иммунной системы с точки зрения воздействия на клеточный иммунитет, а в данном случае пищевые продукты этими свойствами не обладают», — сказала специалист.

Более того, чрезмерное употребление имбиря может обернуться проблемами для здоровья. Марина Аплетаева предупредила об опасности этого продукта. Активное поедание имбиря и тот раздражающий эффект, который он оказывает на слизистую, может привести к травматизации желудка. Не стоит забывать и о возможных аллергических реакциях.