ПНС Ливии за ночь потеряло четверых полевых командиров и 21 единицу техники

Триполи, 2 апреля. Противостояние Ливийской национальной армии (ЛНА) атакам боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в ночь с 1 на 2 апреля принесло триполийским бандформированиям немалые потери.

Потери ПНС Ливии с 1 на 2 апреля

Боевики из «Ополчения Ганивы» отступили на востоке Джанзура после точечных ответных ударов ЛНА. Теперь бандформирования Ганивы отошли в район мечети Джаафар бен Абу Талиб, на торговую улицу в восточных окрестностях Джанзура. Таким образом, теперь они смогут прикрываться спинами мирных жителей и безнаказанно обстреливать мирное население Ливии. Еще одной стратегической потерей для ПНС Ливии стало уничтожение центра управления и командования турецкими БПЛА в Зуваре — как сообщает лояльный армии Хафтара аккаунт в Twitter, Центр был полностью разрушен.

Самые значимые потери бандформирования Файеза Сарраджа понесли на направлении Абу Курайн — в результате точечных ответных авиаударов ЛНА в ночь с 1 на 2 апреля были ликвидированы 12 бойцов ПНС, а также уничтожена 21 боевая машина. Один из пользователей Twitter опубликовал видео ночных боестолкновений:

#LNA air strikes on AbuGrian a few minutes ago.

Resulting so far in the death of 12 #GNA militias and the destruction of 18 armed cars.#Libya pic.twitter.com/xns3gm43R4 — M.LNA (@LNA2019M) April 2, 2020

Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари в эксклюзивном интервью арабскому изданию Al-ain сообщил, что 31 марта в результате ответных ударов ЛНА по объектам ПНС в Мисурате были убиты 20 турецких военных. Он пояснил, что семеро из них были ликвидированы при атаке оперативного штаба, а 13 других — в ходе ударов по Военно-воздушной академии.

Кроме того, в ходе попыток прорыва боевиков так называемого Правительства национального согласия на разных участках фронта погибли полевые командиры триполийских бандформирований. Так лидер «Ополчения аз-Завии» Мухаммад Салем Бахрони с позывным «Мышь» получил смертельное ранение в результате точечных ударов ЛНА в Триполи. Также в Twitter-аккаунте, лояльном Ливийской национальной армии, сообщалось об убитых полевых командирах ПНС, среди которых Мухаммад Джухаими, Ахмад Омар Гейт, Надер Осман и Абдул Хадуд.

Ранее сообщалось о тяжелых ранениях одного из ключевых лидеров «Ополчения Мисураты» Ибрагима Арфида в ходе атаки на позиции ЛНА в Абу Курайне — он был перевезен в Турцию на частном самолете два дня назад.

مصراتة - خاص



تعرض المليشاوي المدعو أبراهيم إرفيدة القيادي البارز لدى الحشد المليشاوي لإصابة بليغة في منطقة أبوقرين أثناء مواجهات مع القوات المسلحة تعرض لإصابات مميتةو تم نقله الى تركيا في طائرة خاصة قبل يومين .



أبراهيم أرفيدة يعتبر من أهم القادة الميدانين لمليشيات مصراته pic.twitter.com/PTXAkOpvZO — ostora omar (@rohebs) April 1, 2020

Нарушения режима прекращения огня со стороны террористов ПНС приводят к ранениям гражданского населения

Лояльный Ливийской национальной армии (ЛНА) аккаунт в Twitter сообщает о снаряде, выпущенном боевиками «Ополчения Ганивы» — он попал в жилой район Абу Салима. В результате артудара триполийских бандформирований женщина и ее дочь, проживающие в доме, получили ранения, состояние пострадавших и степень тяжести повреждений не уточняется.

Тем временем боевики, подчиняющиеся Файезу Сарраджу, продолжают обстреливать мирные кварталы Ливии, несмотря на ранения и потери среди мирного населения. Так, пресс-секретарь военного информационного управления Абдель Малик Мадани на своей странице в Twitter опубликовал сообщение о нарушениях режима прекращения огня со стороны ПНС Ливии в ночь с 1 на 2 апреля на направлении аль-Машруа.

دعواتكم لشبابنا الأبطال، فهم الأن يتعاملون مع مليشيات الغزاة في محور المشروع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.



اللهم نصرك الذي وعدت — عبدالمالك المدني (@madaNea14) April 1, 2020

Кроме того, атаки ПНС Ливии на позиции ЛНА привели к ожесточенным боестолкновениям сразу на нескольких направлений, среди которых — Абу Салим, Машруа Аль-Хадба, Айн Зара, Тарик ас-Сидра, Ат-Таугар, Салах Аад-Дин и Ар-Рамла, также слышны были взрывы в городе Зувара.

Несмотря на существенные потери, в том числе в личном составе, боевики ПНС продолжают активное использование турецких БПЛА — источники в соцсетях сообщают о вылете беспилотников из академии ВВС в Мисурате в направлении Аль-Вишки. Помимо использования летательных аппаратов в качестве ударных дронов, оснащенных ракетами, они также производят разведку на местности, так как вслед за этими полетами возобновляются удары и обстрелы позиций ЛНА. Так, один из военных источников сообщил каналу February об ударе ВВС ПНС в районе сосредоточения сил ЛНА в лагере Ригдалин. Ответом на обстрелы ПНС Ливии со стороны военнослужащих, подчиняющихся Халифе Хафтару, были точечные удары по аэропорту Митига, на котором базируются турецкие наемники.

Персонал турецкого центра командования был впоследствии перенесен из Митиги на военно-морскую базу сил ПНС в районе Абу Ситта — большую часть личного состава турок заселили в гостиницу «Коринтия».