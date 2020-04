ПНС Ливии за ночь потеряло четверых полевых командиров и 21 единицу техники

Триполи, 2 апреля. Противостояние Ливийской национальной армии (ЛНА) атакам боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в ночь с 1 на 2 апреля принесло триполийским бандформированиям немалые потери.

Боевики из «Ополчения Ганивы» отступили на востоке Джанзура после точечных ответных ударов ЛНА. Теперь бандформирования Ганивы отошли в район мечети Джаафар бен Абу Талиб, на торговую улицу в восточных окрестностях Джанзура. Таким образом, теперь они смогут прикрываться спинами мирных жителей и безнаказанно обстреливать мирное население Ливии. Еще одной стратегической потерей для ПНС Ливии стало уничтожение центра управления и командования турецкими БПЛА в Зуваре — как сообщает лояльный армии Хафтара аккаунт в Twitter, Центр был полностью разрушен.

Самые значимые потери бандформирования Файеза Сарраджа понесли на направлении Абу Курайн — в результате точечных ответных авиаударов ЛНА в ночь с 1 на 2 апреля были ликвидированы 12 бойцов ПНС, а также уничтожена 21 боевая машина. Один из пользователей Twitter опубликовал видео ночных боестолкновений:

#LNA air strikes on AbuGrian a few minutes ago.

Resulting so far in the death of 12 #GNA militias and the destruction of 18 armed cars.#Libya pic.twitter.com/xns3gm43R4