В Минобороны рассказали о подготовке к Параду Победы

Москва, 2 апреля. Подготовка к проведению Парада Победы в Москве идет по плану, без каких-либо корректировок. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, решений об изменении даты и формата проведения парада не принималось. Конашенков также сообщил, что 1 апреля уже прошла очередная тренировка марша войск.

«Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота», — рассказал представитель Минобороны корреспонденту Kp.ru.

При этом оборонное ведомство принимает «беспрецедентные меры профилактики», чтобы избежать случаев заражения личным составом коронавирусной инфекцией. В том числе у участников парада медики трижды в день измеряют температуру.