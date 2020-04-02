Доктор Комаровский назвал способ определить, переболел ли человек коронавирусом

Москва, 2 апреля. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как определить переболевшего коронавирусом человека.

«Можно с помощью анализов определить наличие антител двух видов: иммуноглобулин М показывает, что вы только заболели, а иммуноглобулин G говорит, что в крови есть полноценные зрелые антитела. Если у вас обнаруживаются зрелые антитела в высокой концентрации при отсутствии симптомов и уже исчез иммуноглобулин М, это значит, что вы перенесли коронавирус», — объяснил врач.

Врач подчеркнул, что, если человек уже переболел коронавирусом, это не значит, что он может «успокоиться» и не соблюдать меры предосторожности. Переболевший COVID-19 все также может заразиться коронавирусом снова, но при этом еще и заразить других. Комаровский призвал тщательно мыть руки и ограничить контакты, даже если вы уже переболели инфекцией.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.