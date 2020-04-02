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Доктор Комаровский назвал способ определить, переболел ли человек коронавирусом

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Доктор Комаровский назвал способ определить, переболел ли человек коронавирусом

Москва, 2 апреля. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как определить переболевшего коронавирусом человека.

«Можно с помощью анализов определить наличие антител двух видов: иммуноглобулин М показывает, что вы только заболели, а иммуноглобулин G говорит, что в крови есть полноценные зрелые антитела. Если у вас обнаруживаются зрелые антитела в высокой концентрации при отсутствии симптомов и уже исчез иммуноглобулин М, это значит, что вы перенесли коронавирус», — объяснил врач.

Врач подчеркнул, что, если человек уже переболел коронавирусом, это не значит, что он может «успокоиться» и не соблюдать меры предосторожности. Переболевший COVID-19 все также может заразиться коронавирусом снова, но при этом еще и заразить других. Комаровский призвал тщательно мыть руки и ограничить контакты, даже если вы уже переболели инфекцией.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 3548, 235 пациентов выздоровели, 30 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 771. Всего проведено более 536 тысяч тестов на коронавирус.

Доктор Комаровский назвал способ определить, переболел ли человек коронавирусом

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