Марков рассказал, о чем Путин будет говорить в телеобращении к нации в условиях эпидемии

Российский лидер Владимир Путин второй раз планирует обратиться к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Политолог Сергей Марков рассказал, на какие вопросы ответит президент в своем заявлении.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, обращение запланировано на четверг после 16.00. По словам Пескова, сейчас идет работа над его текстом.

Директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что обращение Владимира Путина связано с резким скачком заболеваемости COVID-19 в России. Глава государства должен будет рассказать о стратегии власти в борьбе с коронавирусом, считает эксперт.

«Будет заявлено о том, что меры карантина усиливаются, что также приведет к введению режима чрезвычайного ситуации. Это будет означать ужесточение мер, которое четко определит «правовое русло». Многие люди говорили, что непонятны правовые основания у некоторых мер по ограничению», — предположил Марков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Кроме того, политолог считает, что в обращении к населению Путин сообщит, что власть контролирует ситуацию по распространению коронавируса в стране.

«Власти работают над тем, чтобы эпидемия не распространялась широко. Люди хотят видеть, что есть единый центр. Тем более в последнее время усилились атаки на Владимира Путина в связи с тем, что он якобы передоверил власть Сергею Собянину (мэру Москвы. — Прим. ФАН). В этих условиях власть считает необходимым дать ответ на эти обвинения», — сказал он.

По словам собеседника ФАН, российский лидер также должен обратить внимание на отсутствие медицинских принадлежностей, необходимых населению при эпидемии.

«Масок в аптеках нет, а Путин должен рассказать, когда они появятся. По условиям соблюдения карантина, человеку нужна одна маска в день. Получается, потребление этого товара равняется 200 млн масок в день, но наша промышленность не может их производить», — отметил Марков.

Напомним, российский президент РФ Владимир Путин уже второй раз будет выступать с обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса. В своем предыдущем обращении Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Он порекомендовал соотечественникам следует соблюдать карантин и не выходить из дома без необходимости.

Кроме того, были приняты меры для послабления работы российского бизнеса, который из-за эпидемии переживает не лучшие времена. Так, например, Путин предложил снизить страховые выплаты, взимаемые с малых и средних предприятий.